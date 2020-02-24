|İLÇE
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|OY
|ORAN
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Acıgöl
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Avanos
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Derinkuyu
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Gülşehir
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Hacıbektaş
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Kozaklı
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Merkez
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Ürgüp
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Çalış
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Çat
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Göre
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Göreme
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Kalaba
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Karapınar
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Kavak
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Kaymaklı
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Nar
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Ortahisar
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Özkonak
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Sulusaray
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Tatların
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Uçhisar
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Yazıhüyük
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