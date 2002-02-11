|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Akkuş
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Altınordu
Açılan Sandık Oranı %0
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Aybastı
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Çamaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaybaşı
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Fatsa
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Gölköy
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Gülyalı
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Gürgentepe
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İkizce
Açılan Sandık Oranı %0
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Kabadüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kabataş
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Korgan
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Kumru
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Mesudiye
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Perşembe
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Ulubey
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Ünye
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