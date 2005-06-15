HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Akkuş
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınordu
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Aybastı
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Çamaş
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Çatalpınar
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Çaybaşı
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Fatsa
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Gölköy
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Gülyalı
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Gürgentepe
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İkizce
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Kabadüz
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Kabataş
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Korgan
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Kumru
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Mesudiye
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Perşembe
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Ulubey
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Ünye
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