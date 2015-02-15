TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Altunhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bor
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Çamardı
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Çiftlik
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Merkez
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Ulukışla
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BELDELER ADAY OY ORAN
Aktaş
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Alay
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Azatlı
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Bağlama
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Bahçeli
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Bozköy
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Çukurkuyu
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Değirmenli
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Divarlı
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Dündarlı
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Edikli
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Gümüşler
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Hacıabdullah
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Karaatlı
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Karakapı
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Keçikalesi
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Kemerhisar
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Kiledere
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Konaklı
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Orhanlı
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Sazlıca
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Yeşilgölcük
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Yıldıztepe
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