|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Aşkale
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Aziziye
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Çat
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Hınıs
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Horasan
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İspir
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Karaçoban
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Karayazı
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Köprüköy
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Narman
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Oltu
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Olur
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Palandöken
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Pasinler
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Pazaryolu
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Şenkaya
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Tekman
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Tortum
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Uzundere
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Yakutiye
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