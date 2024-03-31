MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
Çayırlı
Açılan Sandık Oranı %0
Oktay Efe 0 %0 Detay
İliç
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kemah
Açılan Sandık Oranı %0
Cevdet Bayram 0 %0 Detay
Kemaliye
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Karaman 0 %0 Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Otlukbeli
Açılan Sandık Oranı %0
Yusuf Tektaş 0 %0 Detay
Refahiye
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Tercan
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Yılmaz 0 %0 Detay
Üzümlü
Açılan Sandık Oranı %0
Lütfü Yakut 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
Altınbaşak
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Çadırkaya
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Çağlayan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kargın
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Mercan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Mollaköy
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay