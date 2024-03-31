|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Çayırlı
Açılan Sandık Oranı %0
|Oktay Efe
|0
|%0
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İliç
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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Kemah
Açılan Sandık Oranı %0
|Cevdet Bayram
|0
|%0
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Kemaliye
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Karaman
|0
|%0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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Otlukbeli
Açılan Sandık Oranı %0
|Yusuf Tektaş
|0
|%0
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Refahiye
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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Tercan
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Yılmaz
|0
|%0
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Üzümlü
Açılan Sandık Oranı %0
|Lütfü Yakut
|0
|%0
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