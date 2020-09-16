OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Ağlasun
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınyayla
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Bucak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çavdır
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeltikçi
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Gölhisar
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Karamanlı
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Kemer
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Tefenni
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilova
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BELDELER ADAY OY ORAN
Kızılkaya
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Kocaaliler
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Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
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Yusufça
Açılan Sandık Oranı %0
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