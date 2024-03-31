VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Aksu
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Atabey
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Eğirdir
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Gelendost
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Gönen
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Keçiborlu
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Merkez
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Senirkent
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Sütçüler
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Şarkikaraağaç
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Uluborlu
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Yalvaç
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Yenişarbademli
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BELDELER ADAY OY ORAN
Büyükkabaca
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Çarıksaraylar
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Çiçekpınar
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Güneykent
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Hüyüklü
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Kuleönü
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Sarıidris
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Sav
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Savköy
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Senir
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