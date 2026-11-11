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Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ın doğum gününü o sözlerle kutladı: "Çok özledim"

Türk sineması denildiğinde hafızalarda canlanan önemli isimlerden Kemal Sunal, doğum gününde ailesi ve sevenleri tarafından sevgi ve özlemle anıldı. Eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı özlem dolu paylaşımıyla Sunal'ın doğum gününü kutladı.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 16:44
Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Kapıcılar Kralı" gibi unutulmaz filmlerde canlandırdığı karakterlerle halkın gönlünde taht kuran Kemal Sunal, Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Sayısız filmde rol alan ve her neslin yüzüne tebessüm konduran usta oyuncu, 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

DOĞUM GÜNÜNDE AİLESİ TARAFINDAN ÖZLEMLE ANILDI

Yokluğu en çok eşini yaralayan Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman usta oyuncuyu özlemle anıyor. Son olarak eşinin doğum gününe özel bir paylaşım yapan Sunal, hasretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

"SÖYLEMEK İSTEDİKLERİME KELİME BULAMADIM"

Eşinin doğum gününü kutlamak adına yaptığı paylaşımda hasretini kelimelere dökmekte zorlanan Gül Sunal, eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Doğum günün kutlu olsun Kemal... Söylemek istediklerime kelime bulamadım... Sadece çok özledim bil, çok..." notunu düştü.

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Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

"HERKESİN NEREDEYSE HER REPLİĞİNİ EZBERE BİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Gül Sunal'ın paylaşımının yanı sıra kızları Ezo Sunal ve oğulları Ali Sunal da babalarının doğum gününü kutlamadı. Babasının 'Hababam Sınıfı' filminden bir karesini paylaşan Ezo Sunal da paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün babamın doğum günü, iyi ki doğmuş iyi ki. Bugün onu anarken fotoğraftaki sahnede ne diyordu hatırlayanlar yazsın hadi, herkesin neredeyse her repliğini ezbere bildiğini biliyorum, o yüzden böyle beraber anmak istedim."

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

"CANIM BABAM, GÜZEL BABAM"

Son olarak sosyal medya hesabından babasıyla bir karesini yayınlayan Ali Sunal, "İyi ki doğdun canım babam, güzel babam, melek babam" notunu düştü.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından Tuzla'dan bir kare paylaşan Gül Sunal, gönderisine "Tuzla... Hep çok güzel" notunu düşmüştü. Kemal Sunal'ın en sevdiği yerlerden biri olarak bilinen Tuzla'ya yapılan bu paylaşım, takipçilerini duygulandırırken kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Sinema yolculuğuna 1972 yılında "Tatlı Dillim" filmiyle başlayan Kemal Sunal, özellikle "Hababam Sınıfı"ndaki İnek Şaban tiplemesiyle Türk halkının kalbinde silinmez bir iz bıraktı.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Kariyeri boyunca Zübük, Davaro, Kibar Feyzo ve Apti gibi onlarca efsane karaktere hayat veren usta oyuncu, aramızdan ayrılalı 25 yıl olsa da filmleriyle her kuşaktan izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Ancak usta sanatçının bu renkli kariyerinin arka planında, kimsenin bilmediği bir sağlık disiplini yürüttüğü anlaşıldı.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

ALMANYA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Ortaya çıkan bilgilere göre Kemal Sunal, hayatta olduğu dönemde her yıl düzenli olarak, kimseye haber vermeden Almanya'ya gidiyordu.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

DÜZENLİ OLARAK KALBİNE BAKTIRIYORMUŞ...

Bu ziyaretlerin asıl amacının ise kalp sağlığını kontrol ettirmek ve rutin muayenelerini yaptırmak olduğu öğrenildi.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Usta oyuncunun, ailesini endişelendirmemek adına bu süreci eşi Gül Sunal da dahil olmak üzere yakın çevresinden büyük bir gizlilikle yürüttüğü ifade edildi.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

O yıllarda sağlık durumuyla ilgili kamuoyuna yansıyan herhangi bir şikayeti bulunmayan Sunal, bu kontrolleri medyanın ve sosyal çevresinin uzağında tutmayı başarmıştı.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Usta oyuncunun kalp sağlığına yönelik yürüttüğü bu gizli takip, vefatından yıllar sonra ortaya çıkan hüzünlü bir detay olarak arşivlerde yerini aldı.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Kemal Sunal'ın herkesin severek izlediği bir diğer filmse Gölgen Bengü'yle rol aldığı 'Meraklı Köfetci' filmi. Türk sinemasının çok sevilen yapımlarından biri olan Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, sergilediği oyunculuğu ve duru güzelliği ile hafızalarda yer edinmişti.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

2 FİLMİN ARDINDAN ORTADAN KAYBOLMAYI SEÇTİ!

Yeşilçam'da bu film sayesinde adını duyuran Bengü, 1976 yılında katıldığı Sinema Artisti yarışmasında ikinci olmuştur.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Ardından 1977 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Aslan Bacanak filminde oynamış ve Zeynep karakterine hayat vermiştir.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Bengü, Yeşilçam'a iki filmle damgasını vurarak, elde ettiği şöhreti umursamayıp oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

O zamandan bu yana ortalıkta görünmeyen ve kendini sır gibi saklayan Gölgen Bengü, son günlerde yeni hayatı ile gündeme geldi.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

AKADEMİK KARİYERİNE YÖNELMEYİ TERCİH ETTİ

Oyunculuğu bırakma kararı alan Bengü, akademik kariyerine yönelerek Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Daha sonra North Carolina A&T State University'de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladı.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

PROFESÖR OLDU!

Şimdilerde 70 yaşında olan Gökçen Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

İŞTE YEŞİLÇAM'IN EN ZARİF KADININ HİKAYESİ: LALE BELKIS

28 Kasım 1938'de İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya gelen Belkıs'ın asıl adı Belkıs Durmaz'dır. Babası Çanakkale Savaşı'nda muhabere subayı İsmail Durmaz, annesi Hacer Hanım'dır.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

Osmanlı döneminde gemi kaptanı olan dedesinin denizci geçmişi, onun adeta kaderine yön vermiştir. Ailenin altıncı ve son çocuğu olan Belkıs, 12 yaşına kadar Eyüp'te büyüdü; bu döneme dair anılarını "Doğduğum Ev" adlı şarkısında ölümsüzleştirdi.

Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın doğum gününü o sözlerle kutladı: Çok özledim

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ MANKENİ

Eğitimini Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamlayan Belkıs, 1953 yılında okulun düzenlediği bir gemi seyahatine katılarak tasarımları yurtdışında tanıttı ve böylece "Türkiye'nin ilk milli mankeni" unvanını aldı.

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