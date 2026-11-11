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Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ın doğum gününü o sözlerle kutladı: 'Çok özledim'
Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ın doğum gününü o sözlerle kutladı: "Çok özledim"
Türk sineması denildiğinde hafızalarda canlanan önemli isimlerden Kemal Sunal, doğum gününde ailesi ve sevenleri tarafından sevgi ve özlemle anıldı. Eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı özlem dolu paylaşımıyla Sunal'ın doğum gününü kutladı.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 16:44