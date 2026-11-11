Özlemini dile getirecek kelime bulamadı... Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ın doğum gününü o sözlerle kutladı: "Çok özledim"

"HERKESİN NEREDEYSE HER REPLİĞİNİ EZBERE BİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Gül Sunal'ın paylaşımının yanı sıra kızları Ezo Sunal ve oğulları Ali Sunal da babalarının doğum gününü kutlamadı. Babasının 'Hababam Sınıfı' filminden bir karesini paylaşan Ezo Sunal da paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün babamın doğum günü, iyi ki doğmuş iyi ki. Bugün onu anarken fotoğraftaki sahnede ne diyordu hatırlayanlar yazsın hadi, herkesin neredeyse her repliğini ezbere bildiğini biliyorum, o yüzden böyle beraber anmak istedim."