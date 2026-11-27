Trend
Galeri
Trend Magazin
Şöhretin zirvesindeyken her şeyi bırakıp gitmişti! Döneminin efsane sunucusu Alp Kırşan'ın yeni yuvası dudak uçuklattı!
Şöhretin zirvesindeyken her şeyi bırakıp gitmişti! Döneminin efsane sunucusu Alp Kırşan'ın yeni yuvası dudak uçuklattı!
Bir dönemin en popüler sunucularından biri olan Alp Kırşan, televizyon dünyasından uzaklaşarak hayatını bambaşka bir yöne çevirdi. Ailesiyle birlikte gözlerden uzak sürdürdüğü yeni yaşamında doğayla iç içe bir düzen kuran Kırşan'ın yeni evini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 16:29