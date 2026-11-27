2014 yılında Zeynep Kırşan ile dünyaevine giren Alp Kırşan, evliliğinin ardından yalnızca televizyon ekranlarına değil, uzun yıllar yaşadığı İstanbul'a da veda etti. Ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yola çıkan ünlü sunucu, bu kararıyla yaşamında yepyeni bir dönemin kapılarını araladı.