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Zeynep Bastık gelen tepkilere aldırış etmedi! Bu kez de klozette poz verdi! “Bu işin çivisi çıktı”

Magazin gündemine damga vurdu. İç çamaşırlı pozlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak tuvalette yaptığı selfie ile tepki çekmişti. Eleştirileri umursamayan genç şarkıcı Zeynep Bastık, bu sefer de beyaz mini şortuyla klozet üzerinde poz verdi.