Son dakika haberi: İlkay Gündoğan'da flaş gelişme! Galatasaray için yazdılar...
Son dakika haberi: Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sezon başında bir yıllık Barcelona macerası sonrası İngiliz devine geri dönen tecrübeli yıldızın geleceği merak konusu. İspanyol basını adı sık sık Galatasaray ile de anılan İlkay Gündoğan için önemli bir iddiada bulundu. İşte flaş gelişmenin detayları....
Giriş Tarihi: 19.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:05