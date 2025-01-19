Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: İlkay Gündoğan'da flaş gelişme! Galatasaray için yazdılar...

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan'da flaş gelişme! Galatasaray için yazdılar...

Son dakika haberi: Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sezon başında bir yıllık Barcelona macerası sonrası İngiliz devine geri dönen tecrübeli yıldızın geleceği merak konusu. İspanyol basını adı sık sık Galatasaray ile de anılan İlkay Gündoğan için önemli bir iddiada bulundu. İşte flaş gelişmenin detayları....

Giriş Tarihi: 19.01.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:05
Son dakika haberi: İlkay Gündoğan’da flaş gelişme! Galatasaray için yazdılar...

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray 20. haftanın açılış maçında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan’da flaş gelişme! Galatasaray için yazdılar...

Bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybeden Galatasaray ipleri sıkı tutarak ara transferde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan’da flaş gelişme! Galatasaray için yazdılar...

Galatasaray cephesi ligde puan farkını koruyarak şampiyonluğa uzanmayı, Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gitmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan’da flaş gelişme! Galatasaray için yazdılar...

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Buna göre öncelik olarak stoper ve hücuma takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılarda transfer planlamaları sürüyor.

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan’da flaş gelişme! Galatasaray için yazdılar...

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hamleleri yapacak olan Galatasaray için bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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