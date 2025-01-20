Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...

Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Karadeniz devi ilk yarıda Batagov, Banza ve Ozan Tufan'ın golleriyle önde kapattı. Maçın sonuna doğru Lundstram'ın golüyle birlikte mücadeleyi 4-0 kazandı. Buna karşın ikinci yarının henüz başında ise ilginç bir olay yaşandı. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş yaşanan olay sonrası tepki gösterdi. İşte ilginç görüntülerin detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:33
Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırladı.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...

İLK YARIDA 3 GOL!

Maça iyi başlayan bordo-mavililer 6. dakikada Batagov ile 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...

Ataklarını sürdüren Trabzonspor 13. dakikada Banza'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...

İlk yarıda skoru belirleyen golü ise 31. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...

İkinci yarıda konuk ekip Sivasspor'da Tolga Ciğerci, Pritchard yerine oyuna dahil oldu.

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