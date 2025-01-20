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Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...
Son dakika haberi: Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında şaşırtan olay! Şenol Güneş izin vermedi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Karadeniz devi ilk yarıda Batagov, Banza ve Ozan Tufan'ın golleriyle önde kapattı. Maçın sonuna doğru Lundstram'ın golüyle birlikte mücadeleyi 4-0 kazandı. Buna karşın ikinci yarının henüz başında ise ilginç bir olay yaşandı. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş yaşanan olay sonrası tepki gösterdi. İşte ilginç görüntülerin detayları...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:33