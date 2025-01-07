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Adana'da 15 yıl önce babasından öğrendi şimdi para para demiyor! 400 metrekareden 30 dönüme ulaştı

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciyenin merkezi olan Bucak bölgesinde çiftçi serada domates, salatalık ve çilek üretimine başladı. 15 yıl önce küçük bir alanda üretime başlayan çiftçi şimdi 30 dönümlük alanda tarım yapıyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:58 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:00
Adana’da 15 yıl önce babasından öğrendi şimdi para para demiyor! 400 metrekareden 30 dönüme ulaştı

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciyenin merkezi olan Bucak bölgesinde çiftçi serada domates, salatalık ve çilek üretimine başladı.

Adana’da 15 yıl önce babasından öğrendi şimdi para para demiyor! 400 metrekareden 30 dönüme ulaştı

BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ata topraklarını narenciye bahçelerinden sera üretim alanına çeviren Elektrik Elektronik Mühendisi Çağatay Enes Seğmen, baba mesleğini bölgede sürdürdüğünü ifade ederek, "Acarmantaş'ta serada domates ve salatalık üretimi yapıyoruz.

Adana’da 15 yıl önce babasından öğrendi şimdi para para demiyor! 400 metrekareden 30 dönüme ulaştı

15 YIL ÖNCE ÜRETİME BAŞLADI

Babam 15 yıl önce 400 metrekarelik bir alanda bu üretime başladı. Sonra talep oldu 3 dönüm ekledik ve toplamda 5 dönüm ulaştık.

Adana’da 15 yıl önce babasından öğrendi şimdi para para demiyor! 400 metrekareden 30 dönüme ulaştı

Bizim burada gören komşular da sera üretimine başladılar. Daha önce narenciye üretimi yapılırken şimdi domates ve salatalık üretimi de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Adana’da 15 yıl önce babasından öğrendi şimdi para para demiyor! 400 metrekareden 30 dönüme ulaştı

HER TARAF NARENCİYE BAHÇESİYDİ

Ferhatlı Mahalle Muhtarı Mustafa Akça, serayla bölgede büyük bir kalkınma olduğunu ifade ederek, "5 mahalleden oluşan Bucak bölgesinin her tarafı narenciye bahçesiydi.

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