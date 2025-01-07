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Adana'da 15 yıl önce babasından öğrendi şimdi para para demiyor! 400 metrekareden 30 dönüme ulaştı
Adana'da 15 yıl önce babasından öğrendi şimdi para para demiyor! 400 metrekareden 30 dönüme ulaştı
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciyenin merkezi olan Bucak bölgesinde çiftçi serada domates, salatalık ve çilek üretimine başladı. 15 yıl önce küçük bir alanda üretime başlayan çiftçi şimdi 30 dönümlük alanda tarım yapıyor.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:00