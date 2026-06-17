Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Global Firepower 2026 raporu suların altındaki yeni askeri dengeleri ilan etti! Türkiye, 14 modern denizaltısıyla İngiltere ve Fransa gibi köklü Avrupa donanmalarına adeta çelik çalım atarak dünya listesinde fırtına estirdi. İşte Mavi Vatan'ın ezber bozan o gurur sırası ve küresel güç dengeleri...

Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 14:41