Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Global Firepower 2026 raporu suların altındaki yeni askeri dengeleri ilan etti! Türkiye, 14 modern denizaltısıyla İngiltere ve Fransa gibi köklü Avrupa donanmalarına adeta çelik çalım atarak dünya listesinde fırtına estirdi. İşte Mavi Vatan'ın ezber bozan o gurur sırası ve küresel güç dengeleri...

Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 14:41
Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Küresel askeri dengeler suların altında adeta yeniden inşa edilirken, askeri analiz şirketi Global Firepower (GFP) merakla beklenen 2026 denizaltı gücü raporunu resmen ilan etti. Türk donanması, envanterindeki 14 modern çelik muhafızıyla İngiltere, Fransa ve Yunanistan gibi köklü Avrupa donanmalarına adeta çelik çalım atarak küresel ligde büyük bir gövde gösterisi yaptı.

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Mavi Vatan stratejisinin meyvelerini toplayan Türkiye, bu tarihi başarıyla dünya devlerini geride bırakarak listenin üst sıralarına yerleşti. İşte okyanusların karanlık sularına hükmeden diğer devler ve dengeleri değiştiren tarihi sıralamanın detayları...

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER

20. İsrail - 6 adet
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Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

19. Almanya - 6 adet

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

18. Brezilya - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

17. Avustralya - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

16. Cezayir - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

15. Pakistan - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

14. İtalya - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

13. Mısır - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

12. Yunanistan - 9

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

11. Fransa - 9

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

10. Birleşik Krallık - 10

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

9. TÜRKİYE - 14

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

8. Hindistan - 18

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

7. Güney Kore - 22

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

6. Japonya - 23

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

5. Kuzey Kore - 24

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

4. İran 25

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

3. Çin 61

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

2 - ABD - 66

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

1- Rusya 66

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

Gökyüzündeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. 2026 listesinde savaş uçakları, teknolojik kapasite ve askeri caydırıcılık ön plana çıktı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi...

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

60 - BAHREYN

Dünyanın en güçlü denizaltı filoları 2026 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

59 - İSVİÇRE

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