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Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

Fırın temizliği, ev işleri arasında genellikle en sona bırakılan ve ertelendikçe kabusa dönen işlerin başında gelir. Haftalar geçtikçe biriken yağ lekeleri, yemek sıçramaları ve yüksek ısıda kuruyan kalıntılar, fırın camının kahverengiye dönmesine ve matlaşmasına neden olur. Kimyasal temizleyicilerin boğucu kokusuna maruz kalmadan, fırın kapağınızı ilk günkü gibi parlatmanın yolu ise aslında çok basit. Mutfak çekmecenizde duran, fırın camını asla çizmeden tüm kiri söküp atan o gizli malzemeyi keşfedin!

Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:54
Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

İşte kimyasal kullanmadan, evdeki malzemelerle fırın camını pırıl pırıl yapmanın en kolay yolu…

Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

KİMYASAL KOKULARA SON: DOĞAL TEMİZLİĞİN GÜCÜ

Marketlerde satılan ağır fırın temizleyicileri lekeler üzerinde etkili olsa da, yaydıkları toksik gazlar sağlık için ciddi riskler oluşturabilir. Bunun yerine, mutfağınızda halihazırda bulunan tamamen doğal iki malzemeyle aynı sonucu alabilirsiniz: Karbonat ve alüminyum folyo!

Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

Karbonat, yapısı gereği yağları parçalama ve kiri yüzeyden kaldırma konusunda bir numaradır. Bu yöntemin asıl yıldızı olan alüminyum folyo ise buruşturulduğunda harika bir ovma aparatına dönüşür. Sert yapısı sayesinde fırın camına yapışmış en inatçı yanık lekelerini bile kolayca sökerken, cam yüzeyi çizmeyecek kadar da esnektir.

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Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

ALÜMİNYUM FOLYO İLE FIRIN CAMI NASIL TEMİZLENİR?

Uygulaması son derece zahmetsiz olan bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler sadece şunlar:

Yarım su bardağı karbonat

Birkaç yemek kaşığı sıcak su

Bir parça alüminyum folyo

Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

ADIM ADIM UYGULAMA:

Karbonat ve sıcak suyu küçük bir kasede karıştırarak krem kıvamına getirin. Dilerseniz karbonatı doğrudan fırın camına serpiştirip üzerine sıcak suyu da gezdirebilirsiniz. (Not: Elinizin yanmaması için suyun kaynar olmamasına dikkat edin).

Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

Bir parça alüminyum folyoyu elinizde sıkarak bir top haline getirin. Temizlik eldivenlerinizi takın ve hazırladığınız folyo topuyla, karbonatlı fırın camını dairesel hareketlerle ovun. Eğer fırınınızda aylardır biriken inatçı yağlar varsa, karbonat miktarını artırmaktan çekinmeyin.

Kirlerin tamamen çözüldüğünü gördükten sonra, nemli bir sünger veya bez yardımıyla karbonat kalıntılarını camdan arındırın. Son olarak mikrofiber bir bezle kurulayarak fırın kapağınıza o ilk günkü parlaklığını geri kazandırın.

Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

Fırın temizliğini bir kabus haline getirmemenin en iyi yolu, kirlerin katılaşmasını önlemektir. Birkaç ayda bir yapacağınız bu hızlı rutin sayesinde, fırınınız her zaman temiz kalacak ve bir sonraki temizlik seansınız sadece birkaç dakikanızı alacaktır.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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