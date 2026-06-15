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Fırın camındaki kahverengi lekelerden eser kalmıyor! Sadece 2 malzemeyle ilk günkü gibi parlatın

Fırın temizliği, ev işleri arasında genellikle en sona bırakılan ve ertelendikçe kabusa dönen işlerin başında gelir. Haftalar geçtikçe biriken yağ lekeleri, yemek sıçramaları ve yüksek ısıda kuruyan kalıntılar, fırın camının kahverengiye dönmesine ve matlaşmasına neden olur. Kimyasal temizleyicilerin boğucu kokusuna maruz kalmadan, fırın kapağınızı ilk günkü gibi parlatmanın yolu ise aslında çok basit. Mutfak çekmecenizde duran, fırın camını asla çizmeden tüm kiri söküp atan o gizli malzemeyi keşfedin!

Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:54