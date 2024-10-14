KYK BURS-KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | e-Devlet ekranı ile 2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. İlk defa bir yükseköğretim programına giren veya hali hazırda bir programa devam edip ilk kez burs almak isteyen öğrenciler başvurularını yaptı. Başvuru işlemlerinde sona gelinmesiyle birlikte sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. 12 kurum tarafından incelenerek ilan edilecek sonuçlarda koşulları sağlayan adaylar burs ve kredi olmak üzere iki farklı destek türünden yararlandırılacak. Pek, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu burs kredi sonuç sorgulama