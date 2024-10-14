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KYK BURS-KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | e-Devlet ekranı ile 2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. İlk defa bir yükseköğretim programına giren veya hali hazırda bir programa devam edip ilk kez burs almak isteyen öğrenciler başvurularını yaptı. Başvuru işlemlerinde sona gelinmesiyle birlikte sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. 12 kurum tarafından incelenerek ilan edilecek sonuçlarda koşulları sağlayan adaylar burs ve kredi olmak üzere iki farklı destek türünden yararlandırılacak. Pek, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu burs kredi sonuç sorgulama

Giriş Tarihi: 14.10.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:06
KYK BURS-KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | e-Devlet ekranı ile 2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2024-2025 yılı akademik döneminde verilecek olan burslar için başvuru işlemlerinde sona gelindi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar e-Devlet ekranından ilan edilecek sonuçlar için ekran başında yerlerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen eğitim desteğinden yararlanmak isteyenler gerekli şartları sağladıklarında burs ve kredi imkanından yaralanabilecekler. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS-KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | e-Devlet ekranı ile 2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuruları 13 Ekim itibarıyla sona erdi. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.

Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi "KYK burs sonuçları açıklandı" duyurusu geldiğinde yer vereceğiz.

KYK BURS-KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | e-Devlet ekranı ile 2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

KYK BURS-KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | e-Devlet ekranı ile 2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS-KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | e-Devlet ekranı ile 2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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