KYK YURT ÜCRETLERİ YENİ || 2024-2025 GSB ile KYK tip1, tip2, tip3, tip4, tip5, tip6 yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?
2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20-24 Ağustos tarihlerinde yurt başvuruları alınacak. Üniversite eğitimlerine ikamet ettikleri yerden başka bir şehirde devam edecek öğrenciler yurt ücretleri için sorgulama yapıyor. Başvuru sonucunda hak kazanan öğrenciler devlet yurtlarına barınma imkanına sahip olacak. 6 farklı tipte oda bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda oda tiplerine göre ücretler incelenmeye başladı. O da tipine göre değişen ücretler için araştırmalar sürüyor. Peki, KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, yurt odaları kaç kişilik? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:50