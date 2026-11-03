Trend Galeri Trend Dünya Aynı piste inmeye çalışırken facia yaşandı: İki helikopter havada böyle çarpıştı! İşte o korkunç görüntüler

Aynı piste inmeye çalışırken facia yaşandı: İki helikopter havada böyle çarpıştı! İşte o korkunç görüntüler

Everest yakınlarında iki helikopterin aynı piste inmeye çalıştığı sırada yaşanan korkunç çarpışma faciayla sonuçlandı. Bir turistin hayatını kaybettiği, yolcuların ve pilotların yaralandığı kazanın görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:53