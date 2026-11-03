Trend Galeri Trend Dünya Aynı piste inmeye çalışırken facia yaşandı: İki helikopter havada böyle çarpıştı! İşte o korkunç görüntüler

Aynı piste inmeye çalışırken facia yaşandı: İki helikopter havada böyle çarpıştı! İşte o korkunç görüntüler

Everest yakınlarında iki helikopterin aynı piste inmeye çalıştığı sırada yaşanan korkunç çarpışma faciayla sonuçlandı. Bir turistin hayatını kaybettiği, yolcuların ve pilotların yaralandığı kazanın görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:53
Aynı piste inmeye çalışırken facia yaşandı: İki helikopter havada böyle çarpıştı! İşte o korkunç görüntüler

Kathmandu Post'un haberine göre, Fishtail Air ve Air Dynasty isimli şirketlere ait iki helikopter, sabah saatlerinde Everest Dağı yakınlarındaki Pheriche bölgesindeki helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalıştı.

Aynı piste inmeye çalışırken facia yaşandı: İki helikopter havada böyle çarpıştı! İşte o korkunç görüntüler

HİNDİSTAN KÖKENLİ TURİST HAYATINI KAYBETTİ

İniş esnasında çarpışan helikopterlerden birinde bulunan ve Hindistan kökenli olduğu açıklanan turist yaşamını yitirdi.

Aynı piste inmeye çalışırken facia yaşandı: İki helikopter havada böyle çarpıştı! İşte o korkunç görüntüler

Aynı helikopterde bulunan Yeni Zelanda vatandaşının yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarılırken, helikopterlerin pilotlarının da hafif yaralandığı kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Aynı piste inmeye çalışırken facia yaşandı: İki helikopter havada böyle çarpıştı! İşte o korkunç görüntüler

KORKUNÇ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Sosyal medyada, helikopterlerin çarpışma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Nepal'de iki helikopter havada çarpıştı! | Video

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#NEPAL