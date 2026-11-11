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Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Yıllarca kimsenin fark etmediği kan donduran sır, bir doktorun şüphesiyle açığa çıktı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada karşılaştığı manzara dehşete düşürürken, olayın perde arkasındaki gerçek de akıllara durgunluk verdi.

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Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 13:05
Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Daily Mail gazetesinin haberine göre Galler'in güneyindeki Porthcawl bölgesinde 17 Şubat'ta polis ekipleri, uzun süredir kendisinden haber alınamayan 89 yaşındaki Silvia Phillips'in durumunu kontrol etmek üzere oğlunun evine gitti.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

POLİS EVDE TÜYLER ÜRPERTEN MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Yaşlı kadının aile hekimi, yıllardır kendisiyle iletişim kuramadığı için endişelenerek durumu yetkililere bildirmişti.

Eve gelen polis ekipleri, 60 yaşındaki Christopher Phillips'e annesinin nerede olduğunu sordu. Ancak 60 yaşındaki adamın sorular karşısında kaçamak yanıtlar vermesi şüpheleri artırdı.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Polislerin kendisinden telefonunu bırakmasını istemesi üzerine Phillips'in, "Ve sadece bilmeniz için söylüyorum, hoşça kalın" dediği duyuldu. Ardından Phillips bu sözleri kız arkadaşına söylediğini öne sürdü.

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Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Şüpheli davranışlar üzerine evde arama yapmaya karar veren ekipler, kısa süre sonra salonun ortasında bulunan büyük bir derin dondurucuyla karşılaştı.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

DONDURUCUDA ANNESİNİN CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerinin dondurucuyu açmasıyla korkunç gerçek ortaya çıktı. 89 yaşındaki Silvia Phillips'in cesedi, bir battaniyeye sarılı halde dondurucunun içinde bulundu.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı | Video

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Cesedin üzerinde leopar desenli, sarı ve pembe güllerle süslenmiş bir örtü vardı. Örtünün yanında ise üzerinde "Anneye, Christopher ve Tina'dan" yazan bir doğum günü kartı bulunuyordu. Tina'nın ailenin köpeğinin adı olduğu belirtildi.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Büyük Suçlar Birimi dedektifleri, olayın ardından Christopher Phillips'i gözaltına aldı. Annesinin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ BİLDİRMEYEREK 78 BİN STERLİN ALDI

Soruşturma, olayın yalnızca cesedin saklanmasından ibaret olmadığını ortaya çıkardı. Phillips'in annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyerek devlet yardımlarını almaya devam ettiği belirlendi.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Annesinin ölümünden sonra kesilmesi gereken emekli maaşı, emeklilik destek ödemesi, bakım yardımı, kış yakıt desteği, hayat pahalılığı ödemeleri ve konut yardımlarını almaya devam eden Phillips, toplam 78 bin 190 sterlin 92 peni (78.190,92 sterlin) haksız kazanç elde etti.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Phillips, annesinin ölümünü Çalışma ve Emeklilik Bakanlığına (DWP) ve Bridgend Belediyesi'ne bildirmemek suretiyle dolandırıcılık suçunu da işledi.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

MAHKEMEDE KENDİNİ KAN DONDURAN İFADELERLE SAVUNDU

Mahkemede annesinin ölümünün ardından yaşadıklarına ilişkin konuşan Phillips, onu kaybetmek istemediğini ve annesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini söyledi.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Savunma avukatı Ruth Smith ise müvekkilinin ağır bir yas süreci yaşadığını ileri sürdü. Phillips'in annesinin cesedini kendisine yakın olabilmek için salonundaki dondurucuda tuttuğunu belirten avukat, müvekkilinin zaman zaman annesinin elini tuttuğunu ve televizyon programları hakkında onunla konuştuğunu anlattı.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Mahkemede ayrıca Phillips'in annesinin ölümünden önceki aylarda işini bırakarak tam zamanlı bakımını üstlendiği belirtildi.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme kayıtlarına göre Silvia Phillips, iki yaşındayken Christopher Phillips'i evlat edinmişti. Anne ve oğul yaklaşık 50 yıl boyunca birlikte yaşadı. Phillips, 2008 yılından itibaren annesinin temel bakım sorumluluğunu üstlendi.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Silvia Phillips, 8 Mart 2023'te henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Annesinin öldüğü gün onu kollarında tutan Phillips'in, kendisine bakmaya devam edeceğini söylediği aktarıldı.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

İki gün sonra bir alışveriş sitesi üzerinden derin dondurucu satın alan Phillips, annesinin cesedini salonundaki dondurucuya yerleştirdi.

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı

Suçunu kabul eden Phillips, annesinin usulüne uygun şekilde defnedilmesini engellemek ve iki ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandı. Ağustos ayında Merthyr Tydfil Kraliyet Mahkemesi tarafından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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