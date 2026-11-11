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Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı
Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı
Yıllarca kimsenin fark etmediği kan donduran sır, bir doktorun şüphesiyle açığa çıktı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada karşılaştığı manzara dehşete düşürürken, olayın perde arkasındaki gerçek de akıllara durgunluk verdi.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 13:05