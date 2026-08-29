SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

SON DAKİKA… Nepal'de Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol sonucu Çarşamba günü yaşanan sel felaketinde can kaybı 626'yı aştı… 15 bin 224 görevlinin katılımıyla devam eden arama çalışmalarında 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı. Çinli arama kurtarma yetkilileri ise günler sonra Gyirong sınır geçidine ulaşmayı başardı. Ancak karşılaştıkları manzara, yaşanan afetin kanıtıydı. Devasa yapıdan geriye yalnızca harabe kalmıştı! Öte yandan Nepalli yetkililer, cesetlerin saklanması ve DNA testleri için yardım çağrısı yaptı. İşte bölgede yaşanan faciada son durum!