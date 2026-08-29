Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

SON DAKİKA… Nepal'de Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol sonucu Çarşamba günü yaşanan sel felaketinde can kaybı 626'yı aştı… 15 bin 224 görevlinin katılımıyla devam eden arama çalışmalarında 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı. Çinli arama kurtarma yetkilileri ise günler sonra Gyirong sınır geçidine ulaşmayı başardı. Ancak karşılaştıkları manzara, yaşanan afetin kanıtıydı. Devasa yapıdan geriye yalnızca harabe kalmıştı! Öte yandan Nepalli yetkililer, cesetlerin saklanması ve DNA testleri için yardım çağrısı yaptı. İşte bölgede yaşanan faciada son durum!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 09:28
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

SON DAKİKA… Dünya, Çarşamba günü Nepal'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle sarsıldı. Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol sonucu yaşanan sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşmaya başladı.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun (NDRRMA) paylaştığı son verilere göre; sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 626'yı aştı. 129 yabancı uyruklu dahil 4 bin 451 kişinin kurtarıldığı bildirilirken, 517'si yabancı uyruklu 2 bin 426 kişi ile iletişim kurulamadığı aktarıldı.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

Arama-kurtarma çalışmalarının 15 bin 224 görevlinin katılımıyla devam ettiği vurgulandı.

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SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

KURTARMA EKİPLERİ İLK KEZ SINIR BÖLGESİNDE! KORKUNÇ MANZARA

Arama kurtarma ekipleri, günlerdir ulaşılamayan Nepal'in sınır bölgesine giriş yaptı. Ekiplerin Gyirong sınır geçiş kompleksinde karşılaştıkları manzara, tam olarak harabe ve yıkımdı!

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

Çinli kurtarma ekipleri Himalayaların dik yamaçlarıyla çevrili komplekse giden yolların tahrip olmasının ardından dağları ve vadileri aştığını ve ormanlarda ve uçurumlarda ilerlemek zorunda kaldı.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

Kurtarma görevlisi Zou Mingqi, "Yol yoktu... her yer bakir orman ve sarp kayalıklarla kaplıydı. Gözün görebildiği her yerde, harabelerden başka bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

DIŞİŞLERİ BAKANI: KURTARMA ÇALIŞMALARINI KENDİMİZ YÜRÜTECEĞİZ

Giderek derinleşen kriz ortamında Nepal, uzmanlığının bulunmadığı özel ve teknik alanlarda yabancı yardıma ihtiyaç duyduğunu, ancak arama kurtarma alanında ihtiyaç duymadığını açıkladı. Cuma günü erken saatlerde Nepal Dışişleri Bakanlığı, Katmandu'nun kurtarma çalışmalarını şimdilik kendi başına yürütebileceğini ve yabancı müdahalesini reddettiğini belirtmişti.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

DNA TESTİ VE CESETLERİN SAKLANMASI İÇİN DESTEK

Dışişleri Bakanı Shisir Khanal yaptığı açıklamada, Nepal'in yardım istediği alanlar arasında köprülerin yıkıldığı yerlerde ulaşım ve iletişim hizmetlerinin açılması, cesetlerin kimlik tespiti, DNA testi ve cesetlerin daha uzun süre saklanması yer aldığını söyledi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

Nepal Hindistan ve Çin'den, yaklaşık iki düzine köprünün yıkıldığı bir bölgede ulaşımı ve iletişimi yeniden açmak için geçici köprüler tedarik etmelerini istedi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

İKİNCİ SEL KORKUSU: GÖL SÜREKLİ KONTROL ALTINDA

Felaketin ardından yeni bir sel tehlikesine karşı da tedbirler alındı. Sel bölgesinin yukarısında bulunan iki set gölü takibe alınırken uzmanlar her iki göl tamamen kuruyana kadar sel riskinin devam edeceği konusunda uyardı. Uydu görüntüleri, ikinci gölün görünür bir çıkış noktası olmadan büyümeye devam ettiğini gösterdi ve bu durum su basıncının hâlâ artmakta olabileceği endişesine yol açtı.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

CESETLER HİNDİSTAN'A KADAR ULAŞTI!

Arama-kurtarma ekipleri, nehirlerin taşıdığı cesetlerin Hindistan sınırına kadar sürüklenmesi nedeniyle çalışmalarını geniş bir alanda sürdürüyor.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı