SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde kan donduran manzara! Ekipler harabeyle karşılaştı: Cesetler Hindistan’a kadar ulaştı

İKİNCİ SEL KORKUSU: GÖL SÜREKLİ KONTROL ALTINDA

Felaketin ardından yeni bir sel tehlikesine karşı da tedbirler alındı. Sel bölgesinin yukarısında bulunan iki set gölü takibe alınırken uzmanlar her iki göl tamamen kuruyana kadar sel riskinin devam edeceği konusunda uyardı. Uydu görüntüleri, ikinci gölün görünür bir çıkış noktası olmadan büyümeye devam ettiğini gösterdi ve bu durum su basıncının hâlâ artmakta olabileceği endişesine yol açtı.