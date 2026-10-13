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Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

Avrupa'da gıda perakendeciliğini sarsan, eşi benzeri görülmemiş bir siber saldırı yaşandı! Gece yarısı yüzlerce dev süpermarketin soğutma sistemlerine sızan bilgisayar korsanları, dolap sıcaklıklarını uzaktan 50 dereceye kadar yükseltti. Tonlarca taze ve dondurulmuş gıda anında çöpe giderken, milyonlarca euroluk zarar ortaya çıktı. Peki, tedarik zincirini felç eden bu gizemli operasyonun arkasında kim var?

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 10:07
Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

Avrupa'nın gıda perakendeciliği sektöründe yaşanan iki ayrı güvenlik olayı, süpermarketlerin dijital altyapısını gündeme taşıdı. Fransa'da marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı nedeniyle çok sayıda ürün kullanılamaz hale gelirken, Hollanda'da büyük bir zincirin dağıtım faaliyetlerinde kesintiler yaşandı. Yetkililer olayları araştırırken, iki gelişme arasında bağlantı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

SOĞUTMA SİSTEMLERİNE SİBER SALDIRI

Fransa'da büyük gıda perakendecilerinin bağlantılı soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Paris Savcılığı tarafından yürütülen incelemede, marketlerdeki soğutma ekipmanlarının uzaktan müdahaleyle hedef alındığı değerlendiriliyor. Saldırının ardından bazı mağazalarda gıda güvenliğini tehdit eden koşullar oluştu. Soğutucuların sıcaklığının kritik seviyelere yükselmesi, özellikle et, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar açısından ciddi risk yarattı.

Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

BAZI SOĞUTUCULARDA SICAKLIK 50 DERECEYE ULAŞTI

Intermarché markasının sahibi Les Mousquetaires grubu, yaklaşık 150 mağazasının saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Şirketin bildirdiğine göre bazı soğutuculardaki sıcaklık yaklaşık altı saat boyunca 50 dereceye kadar yükseldi. Gıda güvenliğinin korunması amacıyla etkilenen ürünlerin imha edildiği belirtildi. Yaşananlar, soğuk zincirin bozulmasının marketlerde ne kadar büyük bir kayba yol açabileceğini gözler önüne serdi.

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Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

Saldırıdan etkilenen zincirler arasında Carrefour da yer aldı. Şirket, 80 mağazasında sorun yaşandığını duyurdu. Coopérative U da kendisine bağlı mağazalardaki soğutma sistemlerinin hedef alındığını doğruladı. Soruşturma devam ederken saldırının toplam kaç mağazayı etkilediği ve imha edilen ürünlerin miktarı henüz kesinleşmedi.

Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

ZARAR MİLYONLARCA EUROYA ÇIKABİLİR

Siber saldırının ekonomik sonuçlarının ağır olabileceği değerlendiriliyor. Fransa'nın Alsace bölgesindeki iki markette toplam 270 bin euroluk kayıp yaşandığı bildirildi. Ülke genelinde imha edilen ürünler ve operasyonel aksaklıklar nedeniyle toplam zararın birkaç milyon euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak şu ana kadar ülke çapındaki kayıplara ilişkin kesin bir bilanço açıklanmadı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun talimatıyla Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) de soruşturmaya dahil oldu. Yetkililer, saldırının başka şirketleri veya Avrupa ülkelerini etkileyip etkilemediğini araştırıyor.

Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

HOLLANDA'DA MARKET SİPARİŞLERİ AKSADI

Avrupa'daki market sektöründe yaşanan bir diğer güvenlik sorunu Hollanda'da ortaya çıktı. Ülkenin büyük süpermarket zincirlerinden Albert Heijn'in bazı dağıtım merkezlerinde yaşanan BT güvenliği olayı, lojistik faaliyetleri olumsuz etkiledi. Şirket, bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemlerini tedbiren devre dışı bıraktı.

Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

Dağıtım merkezlerindeki çalışmaların aksaması nedeniyle internet üzerinden verilen market siparişlerinde gecikmeler yaşandı. Fiziksel mağazalar ise açık kalmaya devam etti. Sorun, aynı gruba bağlı Etos ve Gall & Gall markalarının internet siteleri ve mobil uygulamalarına da yansıdı. Albert Heijn Üst Yöneticisi Margaret Versteden van Duijn, bazı dağıtım merkezlerinde faaliyetlerin tamamen durduğunu açıkladı. Kesintinin uzaması durumunda mağazalarda ürün eksikliklerinin artabileceği uyarısında bulundu.

Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

FRANSA VE HOLLANDA'DAKİ OLAYLAR BAĞLANTILI MI?

Fransa'da soğutma sistemlerinin hedef alınması, Hollanda'da ise dağıtım merkezlerinin faaliyetlerinin aksaması, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak mevcut bilgilere göre iki olayın aynı saldırı planının parçası olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor. Albert Heijn'deki güvenlik olayının nedeni ve sistemlere yetkisiz erişim yaşanıp yaşanmadığı da araştırılıyor. Soruşturmalar sürerken yaşanan gelişmeler, marketlerin yalnızca fiziksel güvenliklerinin değil, soğutma sistemleri ve lojistik operasyonlarını yöneten dijital altyapılarının da kritik önem taşıdığını ortaya koydu.

#AVRUPA