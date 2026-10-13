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Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti
Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti
Avrupa'da gıda perakendeciliğini sarsan, eşi benzeri görülmemiş bir siber saldırı yaşandı! Gece yarısı yüzlerce dev süpermarketin soğutma sistemlerine sızan bilgisayar korsanları, dolap sıcaklıklarını uzaktan 50 dereceye kadar yükseltti. Tonlarca taze ve dondurulmuş gıda anında çöpe giderken, milyonlarca euroluk zarar ortaya çıktı. Peki, tedarik zincirini felç eden bu gizemli operasyonun arkasında kim var?
Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 10:07