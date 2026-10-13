Süpermarketlere siber saldırı kabusu! Gece yarısı dolap sıcaklıkları 50 dereceye çıktı, yangın sistemleri açıldı! Tonlarca ürün çöpe gitti

ZARAR MİLYONLARCA EUROYA ÇIKABİLİR

Siber saldırının ekonomik sonuçlarının ağır olabileceği değerlendiriliyor. Fransa'nın Alsace bölgesindeki iki markette toplam 270 bin euroluk kayıp yaşandığı bildirildi. Ülke genelinde imha edilen ürünler ve operasyonel aksaklıklar nedeniyle toplam zararın birkaç milyon euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak şu ana kadar ülke çapındaki kayıplara ilişkin kesin bir bilanço açıklanmadı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun talimatıyla Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) de soruşturmaya dahil oldu. Yetkililer, saldırının başka şirketleri veya Avrupa ülkelerini etkileyip etkilemediğini araştırıyor.