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1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

Hükümet, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ertelemek ve 2016 yılındaki borçlarını silmek için düğmeye bastı. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve TBMM'ye sunulması beklenen yasal düzenlemeyle, 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu ertelenecek. 1,5 milyon vatandaşın 4 milyar TL'yi bulan borcu ise silinecek. Peki kimlerin prim borcu silinecek? İşte ayrıntılar...

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ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:25
1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

AK Parti iktidarının hazırlamakta olduğu ve TBMM'ye sunulması beklenen yasal düzenlemeyle 1.5 milyona yakın vatandaşın 2016 yılına ait 4 milyar TL'ye yakın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu silinecek.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

Düzenleme kapsamında 10 milyon civarındaki vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu da ertelenecek.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

GSS ZORUNLU MU?
GSS, "kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta" olarak tanımlanıyor. GSS 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alacak şekilde zorunlu hale getirildi.

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1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

KİMLERİ KAPSIYOR?
Çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular ile vatansız statüsü verilenler, er, erbaş ile askeri okul öğrencileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar 33 grup ile birlikte bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları genel sağlık sigortası kapsamında. Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS'li sayılıyor.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

BORÇ NEDEN OLUR?

Çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemesi gerekiyor. Ödemediği taktirde her ay sigorta borcu çıkarılır.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

Gelir testi yaptırılmadığında da her ay 2026 yılı aylık prim tutarı 1.981,80 TL prim hesabına borç yazılır ve bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

Eğer GSS borcunun tamamı veya bir kısmı zamanında ödenmezse SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir, ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanılamıyor.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

GSS NE ZAMAN BAŞLAR?
GSS, başka kapsamda sağlık sosyal güvencesinin bulunmadığı günden itibaren başlar. Örneğin sigortalı bir işte çalışan vatandaş işten ayrıldıktan sonra başka sosyal güvencesi bulunmuyor veya başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor ise otomatik olarak GSS başlatılıyor.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

TEST NEREDE YAPILIR?
Gelir testi, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelirlerine göre prim ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen bir işlem olarak tanımlanıyor.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

Gelir testi yaptıranlardan düşük gelirli olanların primleri devlet tarafından karşılanmakta. GSS sadece üniversite ve devlet hastanelerinde geçerli olduğu için özel hastane ve kuruluşlarda genel sağlık sigortasından yararlanılamıyor.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Geliri prim ödeyecek durumda olmayanların gelir testi için ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etmeleri gerekiyor.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

Gelir testi başvurusu yapan vatandaşlar sonucu e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligat ile öğrenebilmekte.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

Genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlar prim ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM'lerinden, internet bankacılık kanalıyla veya e-devlet online tahsilat sisteminden; ÖDEMELER>SGK ÖDEMELER>GSS PRİM>T.C. KİMLİK NO adımlarını izleyerek yapabilir.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

GSS ÜCRETİ NE KADAR?
Gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenmekte.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

Brüt asgari ücretin üçte biri üzerinde geliri bulunanlar aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'ü (2026 yılı için 1.981,80 TL) oranında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte.

1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları

2026'DA KAÇ KİŞİNİN NE KADAR BORCU SİLİNECEK?
2026 yılında ise 1 Ocak 2016 ila 1 Ocak 2017 arasındaki döneme ait yaklaşık 1.5 milyona yakın vatandaşın 4 milyar TL'yi bulan GSS borcu, gecikme cezası ve zammı dahil silinecek. Buna ilişkin yasa teklifi hazırlıkları AK Parti tarafından sürdürülüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GENEL SAĞLIK SİGORTASI #AK PARTİ