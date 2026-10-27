1,5 milyon kişinin prim borcu siliniyor! İşte GSS için yeni düzenlemenin ayrıntıları
Hükümet, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ertelemek ve 2016 yılındaki borçlarını silmek için düğmeye bastı. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve TBMM'ye sunulması beklenen yasal düzenlemeyle, 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu ertelenecek. 1,5 milyon vatandaşın 4 milyar TL'yi bulan borcu ise silinecek. Peki kimlerin prim borcu silinecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 06:25