1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

ARTAN HİSSE" VE "GELİR KRİTERİ" NE?

Mevzuata göre 65 yaşın altındaki anne ve babaların vefat eden çocuklarından maaş alabilmesi için ana şart artan hisse bulunmasıdır. Eş ve çocuklara bağlanan aylıklar sonrasında toplam maaş hissesinden geriye pay kalmaması durumunda, 65 yaş altındaki ebeveynlere aylık bağlanamıyor. Ayrıca anne ve babanın her türlü kazanç ve iraddan elde ettiği net gelirin, yürürlükteki net asgari ücret tutarının altında kalması ve diğer çocuklarından dolayı herhangi bir gelir/aylık almamaları gerekiyor. 65 yaşın üstündeki anne ve babalar için "artan hisse" kriterlerine bakılmadan ölüm aylığı alabilir.