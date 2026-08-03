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1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...
1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...
65 yaşın altındaki anne ve babaların vefat eden çocuklarından maaş alabilmesi için ana şart artan hisse bulunması. 65 yaşın üstündekiler ise "artan hisse" kriterlerine bakılmadan ölüm aylığı alabilir. Milyonlarca kişinin yararlandığı ölüm aylığı şartları neler? Ölüm aylığı kaç TL ve kimlere bağlanır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 06:39