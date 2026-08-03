Trend Galeri Trend Ekonomi 1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

65 yaşın altındaki anne ve babaların vefat eden çocuklarından maaş alabilmesi için ana şart artan hisse bulunması. 65 yaşın üstündekiler ise "artan hisse" kriterlerine bakılmadan ölüm aylığı alabilir. Milyonlarca kişinin yararlandığı ölüm aylığı şartları neler? Ölüm aylığı kaç TL ve kimlere bağlanır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 06:39
1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

Vefat eden sigortalıların geride kalan aile fertlerine ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin uygulama en çok karmaşanın yaşandığı alanların başında geliyor. 2026 yılı SGK güncel verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 3.62 milyon dosya üzerinden 4,4 milyon kişi (4 milyon 396 bin 857 kişi) dul ve yetim aylığı almakta. Ölen çocukları nedeniyle anne ve babaya aylık bağlanabilir mi? Ölüm aylığını kimler, ne kadar alabilir? Ölüm aylığına hak kazanma koşulları nelerdir? Hem emekli hem yetim aylığı birlikte alınabilir mi? Ölüm aylığına ilişkin tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

ÖLÜM AYLIĞI KOŞULLARI NEDİR?

Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; "En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının; eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanır.

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1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

EŞE NASIL AYLIK AYLIK BAĞLANIYOR?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine yüzde 50'si; gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise yüzde 75'i oranında aylık bağlanır.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

ERKEK ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları, çalışmıyor olmaları halinde maaş bağlanır.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

KIZ ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLİR Mİ?

Çalışmıyor olmaları, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları halinde ölüm aylığı bağlanır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamakta.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

MALUL ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLİR Mİ?

Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

ÖLEN ÇOCUĞUN ANNE-BABASINA AYLIK BAĞLANABİLİR Mİ?

Vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için belli kıstaslar var. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye "artan hisse" olmak zorunda. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorunda.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şart. Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda sıralanan şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmakta.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

ÖLÜM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR VEYA DEĞİŞİR?

Yetim aylığı alan çocuk SSK/BAĞ-KUR'lu çalışır veya şirket ortağı/vergi mükellefi olursa aylığı kesilir. Dul eş çalışır / vergi mükellefi olursa aylığı kesilmek oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürülür. Dul eş yeniden evlenirse aylık kesilir. Ancak sonradan boşanır/dul kalırsa başvuruyu izleyen ay başından yeniden aylık bağlanır. Kız çocuğu evlenince aylığı kesilirse, bir defaya mahsus 24 aylık (2 yıllık) tutarında evlenme ödeneği alır. Bu evlenme ödeneği dul eşe değil, yalnızca evlenmesi nedeniyle aylığı kesilen kız çocuğuna/yetime ödenir. Dul eş yeniden evlenince aylığı kesilir ama bu ödeneği alamaz.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURUSU GECİKİRSE GERİYE DÖNÜK TOPLU PARA ALINABİLİR Mİ?

Ölüm aylığı başvurusu gecikmemelidir. Ölüm aylığı başvurusunda gecikme varsa talep tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık birikmiş aylık ödenir. 5 yılı aşan kısım zamanaşımına uğrar ve alınamaz. Örneğin 10 yıl önce vefat eden bir yakını için başvuru yapılırsa yalnızca son 5 yılın birikmiş aylığı alınır. Kalan 5 yılın parası verilmez.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

BİR KİŞİ HEM EŞİNDEN HEM BABASINDAN MAAŞ ALABİLİR Mİ?

Hayır. Hem vefat eden eşinden(dul) hem vefat eden babasından(yetim) aylığı aynı anda alamaz. Tercih yapar ve yalnızca yüksek olan aylık bağlanır.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

HEM KENDİ EMEKLİ MAAŞIMI HEM EŞİMDEN DUL AYLIĞINI ALABİLİR MİYİM?

Evet, kendi emekli maaşınızla eşinizden gelen dul aylığını birlikte alabilirsiniz; ancak kendi geliriniz olduğu için oran yüzde 75 yerine yüzde 50 olur.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

ARTAN HİSSE" VE "GELİR KRİTERİ" NE?

Mevzuata göre 65 yaşın altındaki anne ve babaların vefat eden çocuklarından maaş alabilmesi için ana şart artan hisse bulunmasıdır. Eş ve çocuklara bağlanan aylıklar sonrasında toplam maaş hissesinden geriye pay kalmaması durumunda, 65 yaş altındaki ebeveynlere aylık bağlanamıyor. Ayrıca anne ve babanın her türlü kazanç ve iraddan elde ettiği net gelirin, yürürlükteki net asgari ücret tutarının altında kalması ve diğer çocuklarından dolayı herhangi bir gelir/aylık almamaları gerekiyor. 65 yaşın üstündeki anne ve babalar için "artan hisse" kriterlerine bakılmadan ölüm aylığı alabilir.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

HİSSE ORANLARINA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Temmuz 2026 zammıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki ölüm aylığı yüzde 17.75, memur emeklileri kapsamındaki ölüm aylığı ise yüzde 13.52 oranında arttı. Taban tutarlar ise hisse oranlarına göre 23 bin 552 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığına göre hesaplanıyor. Taban tutarlar üzerinde çalışmayan, çocuksuz veya kendi sigortası olmayan dul eşler yüzde 75 oranında, 17 bin 664 TL aylık alacak. Çalışan, kendi emekli aylığı olan veya aylık alan çocuğu bulunan dul eşe ise yüzde 50 oranında 11 bin 776 TL ödenecek.

1800 gün malullük + 5 yıl sigortalılık şartı! Milyonlarca kişi yararlanıyor! İşte o aylığı almanın koşulları...

Şartları sağlayan kız/erkek çocuklar yüzde 25 oranında 5 bin 888 TL alacak. Sigortalı çocuğu ölen anne ve babalara ise şartları sağlaması halinde 5 bin 888 TL ödeme yapılacak. Tabi bu tutarlar hak sahiplerinin alabileceği en düşük aylık üzerinden hesaplandı. Eğer vefat eden sigortalının kök maaşı yüksek ise, hisse oranına düşen net maaş da bu tutarların çok daha üzerinde gerçekleşiyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör