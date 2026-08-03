Trend Galeri Trend Ekonomi 3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B'liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B'liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emekli olmak isteyenler belirli prim ve gün şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Emekli olma durumu sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerinde yapılan sigorta girişleri alınan maaş oranını ve emeklilik şartlarını değiştiriyor. Bununla beraber Aylık Bağlama Oranı (ABO) da emekli maaşı tutarını etkiliyor. 3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:11
3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

Türkiye'de emekli olmak isteyenler gerekli prim günü ve yaş şartını sağlamak zorunda. Emekli olmak şartları sigorta giriş tarihine göre değişiyor. Öte yandan prime esas kazançlar ise Aylık Bağlama Oranı'nı (ABO) etkiliyor. İşte emeklilikle ilgili tüm detaylar…

3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

AYLIK BAĞLAMA ORANI NASIL ETKİLER?

Aylık bağlama oranı çıkan yasalarla beraber zaman zaman değişiklik gösterdi. 1999 öncesinde aylık bağlama oranı yüzde 60-76 arasında değişiyordu. 01.01.2000-30.09.2008 yılları arasında 4447 sayılı Kanun ile aylık bağlama oranı düşürüldü. 01.10.2008 yılından sonra ise ABO 5510 sayılı kanun ise yüzde 50 seviyesine geldi.

3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

1999 öncesinde 3.600 günün aylık bağlama oranı yüzde 60, 10.800 günü aylık bağlama oranı yüzde 82 oranına kadar çıkıyordu. 2000-2008 yıllarında bu oran, 3600 günde yüzde 35, 9 bin günde yüzde 65 oldu. 2008 sonrasında 3600 günün aylık bağlama oranı yüzde 20, 9000 günde yüzde 50 oldu.

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3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

3600 GÜNLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

3600 günle emekli olmak SGK mevzuatına göre, sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999'dan önce olanları kapsıyor. Gerekli şartları sağlayan kadın ve erkekler kademeli yaş sınırlarına bağlı olarak emekli olabiliyor. Bu noktada şartların yerine getirildiği tarih önem taşıyor.

3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

Buna göre,

• İlk sigortalılık tarihi önem taşıyor
• 15 yıl ve 3600 gün şartının sağlanması gerekiyor
• Emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerde yaş şartı kademeli olarak uygulanıyor

3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Kadınların 3600 günle emekli olabilmeleri için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor. Eğer çalışan bir kadın 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmuş ise 50 yaşında emekli olma hakkını kazanıyor.

3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

Buna karşın 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar için yaş şartı değişiyor. Bu durumdaki bir kadın çalışanın 52 yaşını beklenmesi gerekiyor.

3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

Emekli olma seçenekleri arasında farklı gün sayıları da bulunuyor. 4500 günle emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. Bu gün sayısında maaş oranını sigortanın ödendiği dönemdeki kazançlar belirliyor.

3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...
Bağ-Kur'da 5400 Günle Emeklilik Şartları
Bağ-Kur kapsamındaki kişilerin emeklilik yaşı ve prim gün sayısı, ilk sigorta giriş tarihine göre belirleniyor:
  • 8 Eylül 1999'da sigortaya giriş yapmadan önce kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekli olabilir.
  • 8 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortaya giriş yapmak isteyenler için 60, erkeklerde 62 yaş şartı aranır.
  • 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortaya giriş yapan kadınlar 61 yaşında, erkekler ise 63 yaşında emekli olabilir.
3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...
SSK Kapsamında 5400 Günle Emeklilik
SSK sigortalıları için emeklilik şartları şu şekilde:
  • 8 Eylül 1999 öncesinde sigortaya giriş yapmış olanlar 3600 günle emekli olabilirken,
  • 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlar 4500 gün,
  • 1 Mayıs 2008 sonrasında giriş yapanlar ise 5400 gün şartını tamamlamış olduklarında emekli olabiliyorlar.
3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

7200-9000 GÜN PRİM SAYISI EŞİTLEME

Milyonlarca Bağkurlu küçük esnaf prim SSK ile prim eşitlemesi bekliyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde Bağkurlular 9000 yerine 7200 prim gününü tamamladıklarında ve de diğer koşulları da yerine getirdiklerinde emekli olabilecekler. Böylece Bağkurlu 3,5 yıl avantaj sağlamış olacak. Konuyla henüz yasal bir düzenleme yapılmadı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #SGK #EMEKLİ MAAŞI