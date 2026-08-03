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3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B'liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...
3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B'liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emekli olmak isteyenler belirli prim ve gün şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Emekli olma durumu sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerinde yapılan sigorta girişleri alınan maaş oranını ve emeklilik şartlarını değiştiriyor. Bununla beraber Aylık Bağlama Oranı (ABO) da emekli maaşı tutarını etkiliyor. 3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur?
Giriş Tarihi: 03.08.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:11