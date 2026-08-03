3600, 4500, 7200, 9000 günle nasıl emekli olunur? 4A, 4B’liler dikkat! Emekli maaşı hesabında kritik detay...

7200-9000 GÜN PRİM SAYISI EŞİTLEME

Milyonlarca Bağkurlu küçük esnaf prim SSK ile prim eşitlemesi bekliyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde Bağkurlular 9000 yerine 7200 prim gününü tamamladıklarında ve de diğer koşulları da yerine getirdiklerinde emekli olabilecekler. Böylece Bağkurlu 3,5 yıl avantaj sağlamış olacak. Konuyla henüz yasal bir düzenleme yapılmadı.