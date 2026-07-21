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Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş nedeniyle kritik 4.000 dolar eşiğinin altına gerileyen ons altın, ateşkes umutlarıyla Fed faiz kararı öncesinde yükselişe geçti. Gram altın da 6.200 TL'ye doğru yol alırken, gümüş fiyatları da kritik eşiklere yöneldi. İşte altın fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:38 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:15
Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerle Fed faiz kararı öncesinde düşüşe geçen altın fiyatları, ateşkes umutlarının yeşermesiyle yükselişe geçti.

Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ÜZERİNDE

Güçlü dolar ve petrol ile 4.000 dolar eşiğinin altına düşerek son 6 haftanın en sert düşüşünü yaşayan ons altın yüzde 1,30 yükseliş ile 4.060 dolara yükseldi.

Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

2026 yılına rekor yükselişlerle başlayan ancak, savaş ve faiz baskısı nedeniyle güvenilir liman özelliğini giderek kaybeden gram altın ise 6.070 TL'den 6.170 TL'ye kadar çıktı.

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Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

ÇEYREK, YARIM ALTIN YÜKSELİŞTE

Kapalıçarşı piyasasında geçen hafta kritik eşiğin altına gerileyen çeyrek, yarım ve tam altın da pozitif ivme ile yükselişe geçti.

Kuyumcularda gram altın yeni güne 6.188 TL'den, çeyrek altın 10.104 TL'den yarım altın 20.218 TL'den tam altın ise 40.247 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Piyasalarda esen pozitif hava ile gümüş yeniden kritik eşiğe doğru yöneldi. Ons gümüş yüzde 3'e yakın yükseliş ile 58 doları aşarken, gram gümüş ise 88 TL'nin üzerine çıktı.

Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN TABAN ARAYIŞINDA

Altındaki son durumu değerlendiren Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, şu ifadeleri kullandı:

"Altın, 4.000 dolar seviyesi civarında bir taban oluşturmaya ve buradan itibaren yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Ortadoğu'dan gelen manşetlerin piyasa üzerinde bir miktar etkisi olsa da yatırımcılar bu gelişmeleri giderek daha yüzeysel bir şekilde takip ediyor."

Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in şahin para politikası beklentilerinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ancak merkez bankalarının hız kesmeyen alımlarının bu düşüşleri sınırladığını açıkladı. Bankanın analizine göre merkez bankaları mayıs ayında yaklaşık 81 ton altın satın alırken, üç aylık ortalama alımlar 67 ton seviyesinde gerçekleşti. Özellikle Çin'in öncülük ettiği alımların, altın fiyatları için güçlü bir destek oluşturduğu belirtildi.

Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

Goldman Sachs, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejisinin uzun yıllar devam edeceğini öngörerek 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 4.900 dolar seviyesinde korudu. Gram altın bu tahmine göre yıl sonunda yaklaşık 7.400 TL seviyesine ulaşacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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