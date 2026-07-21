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Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...
Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş nedeniyle kritik 4.000 dolar eşiğinin altına gerileyen ons altın, ateşkes umutlarıyla Fed faiz kararı öncesinde yükselişe geçti. Gram altın da 6.200 TL'ye doğru yol alırken, gümüş fiyatları da kritik eşiklere yöneldi. İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:38
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:15