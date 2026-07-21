Altın fiyatları dipten geri döndü! Gram altın sert yükseldi... İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN TABAN ARAYIŞINDA

Altındaki son durumu değerlendiren Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, şu ifadeleri kullandı:

"Altın, 4.000 dolar seviyesi civarında bir taban oluşturmaya ve buradan itibaren yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Ortadoğu'dan gelen manşetlerin piyasa üzerinde bir miktar etkisi olsa da yatırımcılar bu gelişmeleri giderek daha yüzeysel bir şekilde takip ediyor."