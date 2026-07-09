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Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

Altın fiyatları, ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla düşüşe geçti. Ons altın 4 bin dolar sınırına yaklaşırken yatırımcılar yeniden sert düşüşlerin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Dünyanın önde gelen bankalarından Scotiabank, altın fiyatları için üç farklı senaryoyu açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 13:45
Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilim ve Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında yön arayışını sürdürürken, Kanada merkezli yatırım bankası Scotiabank yeni fiyat tahminlerini açıkladı.

Banka, ons altın için hazırladığı analizde üç farklı senaryoya yer verirken, yatırımcı psikolojisinin ve risk priminin fiyatlamalarda belirleyici olacağını vurguladı.

Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

RİSK PRİMİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Scotiabank'ın analizine göre reel faizler, dolar endeksi, enflasyon ve petrol fiyatları dikkate alındığında altının "adil değeri" 3.000-3.300 dolar bandında bulunuyor. Ancak ons altının 4.100 dolar civarında işlem görmesi, piyasaların önemli ölçüde jeopolitik risk primi fiyatladığını gösteriyor.

Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

İLK SENARYODA HEDEF 4.300 DOLAR

Bankanın temel senaryosunda bu yıl ve gelecek yıl birer faiz artışı yapılması, dolar endeksinin 102-103 bandında seyretmesi, enflasyonun yüzde 4,5 seviyesinde kalması ve petrolün 75 dolar civarında işlem görmesi öngörülüyor.

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Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

Bu tabloda risk priminin yaklaşık yüzde 25 seviyesinde korunması halinde ons altının 2026'da 4.300 dolar, 2027'de ise 4.150 dolar seviyelerinde işlem görebileceği tahmin ediliyor. Risk priminin uzun vadeli ortalaması olan yüzde 12 seviyesine gerilemesi halinde ise fiyatların 3.650-3.525 dolar bandına çekilebileceği belirtiliyor.

Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

İYİMSER SENARYODA 5.000 DOLARIN ÜZERİ GÜNDEMDE

Scotiabank'ın en olumlu senaryosunda ise faizlerin sabit kalması ve 2027 yılında faiz indirimlerinin başlaması öngörülüyor.

Bu durumda doların zayıflaması, enflasyonun yüzde 3,5 seviyesine gerilemesi ve petrol fiyatlarının 65-68 dolar bandında seyretmesi bekleniyor.

Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

Risk priminin yüzde 35'e yükselmesi halinde ons altının ortalama 4.700 dolar, 2027 yılında ise 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Risk priminin tarihsel olarak görülen yüzde 43 seviyesine çıkması halinde ise teorik olarak 5.700 dolar seviyesinin görülebileceği ifade ediliyor.

Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

KÖTÜMSER SENARYODA DİP SEVİYE 3.150 DOLAR

Bankanın üçüncü senaryosu ise daha sıkı para politikasını esas alıyor.

Bu senaryoda bu yıl bir, gelecek yıl ise iki faiz artışı yapılması halinde altının adil değerinin yaklaşık 3.000 dolar seviyesine gerileyeceği belirtiliyor.

Risk priminin yüzde 15'e düşmesi durumunda ons altının 3.525 dolar, yüzde 5'e gerilemesi halinde ise 3.150 dolar seviyesine kadar inebileceği hesaplanıyor. Bu seviyenin mevcut fiyatların yaklaşık yüzde 23 altında olduğu belirtiliyor.

Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Scotiabank'ın açıkladığı üç senaryo, gram altın için de dikkat çekici fiyatlara işaret ediyor. Güncel 46,87 TL dolar kuru baz alınarak yapılan yaklaşık hesaplamaya göre; kötümser senaryoda ons altının 3.150 dolara gerilemesi halinde gram altın yaklaşık 4.750 TL, onsun 3.525 dolar seviyesinde kalması halinde ise yaklaşık 5.310 TL seviyesine denk geliyor.

Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

Temel senaryoda ons altının 4.300 dolara yükselmesi gram fiyatını yaklaşık 6.480 TL'ye, risk priminin azalmasıyla öngörülen 3.650 dolar senaryosu ise yaklaşık 5.500 TL'ye işaret ediyor.

Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

İyimser senaryoda ise ons altının 4.700 dolara çıkması halinde gram altın yaklaşık 7.080 TL, 5.000 dolar seviyesinde 7.535 TL ve bankanın en güçlü senaryosu olan 5.700 dolar seviyesinde ise yaklaşık 8.590 TL seviyesine ulaşabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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