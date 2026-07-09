Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı

KÖTÜMSER SENARYODA DİP SEVİYE 3.150 DOLAR

Bankanın üçüncü senaryosu ise daha sıkı para politikasını esas alıyor.

Bu senaryoda bu yıl bir, gelecek yıl ise iki faiz artışı yapılması halinde altının adil değerinin yaklaşık 3.000 dolar seviyesine gerileyeceği belirtiliyor.

Risk priminin yüzde 15'e düşmesi durumunda ons altının 3.525 dolar, yüzde 5'e gerilemesi halinde ise 3.150 dolar seviyesine kadar inebileceği hesaplanıyor. Bu seviyenin mevcut fiyatların yaklaşık yüzde 23 altında olduğu belirtiliyor.