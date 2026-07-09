Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı
Altın fiyatları için 3 farklı senaryo! Gram altın ne kadar olacak? Dev banka tahminini açıkladı
Altın fiyatları, ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla düşüşe geçti. Ons altın 4 bin dolar sınırına yaklaşırken yatırımcılar yeniden sert düşüşlerin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Dünyanın önde gelen bankalarından Scotiabank, altın fiyatları için üç farklı senaryoyu açıkladı.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 13:45