Trend Galeri Trend Ekonomi Altın fiyatları için uzun vadede yükseliş beklentisi! ANZ ve Goldman Sachs’tan kritik tahminler...

Altın fiyatları için uzun vadede yükseliş beklentisi! ANZ ve Goldman Sachs'tan kritik tahminler...

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yarattığı dalgalanmalara rağmen ANZ ve Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü talebi ve faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle altın fiyatlarının uzun vadede yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyor. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 14:42
ANZ ve Goldman Sachs, Orta Doğu'daki savaşın piyasalarda yarattığı dalgalanmalara rağmen altının uzun vadede yeniden yükseliş trendine gireceğini öngörüyor.

Analistlere göre bu iyimser beklentinin arkasında merkez bankalarının güçlü talebi, süregelen jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği beklentisi ve yatırımcıların dolar varlıklarından uzaklaşma eğilimi bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Şubat ayında Orta Doğu'da artan gerilim sonrası altın fiyatları, Ocak ayında ons başına 5.500 doların üzerine çıkarak gördüğü zirveden yaklaşık yüzde 10 geriledi.

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güç kazanması, çatışma kaynaklı belirsizliklerle birleşince bazı yatırımcıların nakde yönelmesine neden oldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Buna rağmen uzmanlar, altın fiyatlarının zaman içinde toparlanacağı görüşünde birleşiyor. ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, küresel ekonomide büyüme ve enflasyon dengesinin bozulmasının, merkez bankalarını yeniden faiz indirimine yöneltebileceğini ifade ediyor. Banka, yıl sonu için ons başına 5.800 dolar seviyesindeki tahminini koruyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Ons altın 5 bin 800 dolar olursa 1 gram altın 8 bin 330 TL olur.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ KISA VADEDE BASKI YARATABİLİR

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası kesintilerin kısa vadede aşağı yönlü risk oluşturabileceği belirtiliyor. ANZ, merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam edeceğini ve 2026 yılında bu alımların yaklaşık 850 tona ulaşabileceğini öngörüyor.

MERKEZ BANKASI TALEBİ UZUN VADEDE GÜÇLÜ KALACAK

Benzer şekilde Goldman Sachs da merkez bankalarının süregelen talebi ve Fed'in bu yıl toplam 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisine dayanarak altın için olumlu görüşünü sürdürüyor.

Banka, ons fiyatının 5.400 dolar seviyesinde kalabileceğini tahmin ediyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Ons altın 5 bin 400 dolar olursa 1 gram altın 7 bin 750 - 7 bin 800 TL olur.

PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME EĞİLİMİ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven ise Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceğini, ancak çatışmanın uzaması halinde yatırımcıların Batı merkezli varlıklardan uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme eğilimine girebileceğini ve bunun da uzun vadede altın fiyatlarını destekleyebileceğini vurguluyor.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Ons ve gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Altın ve gümüşte gözler ABD-İran ateşkesi için İslamabad'dan çıkacak sonuca ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz kararına çevrildi.

ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK EŞİKTE

Kritik süreç öncesi altın ve gümüş, Lübnan kriziyle yeniden kritik eşiğin altına geriledi. Ons altın haftayı 4.800 dolardan, ons gümüş ise 76 dolardan kapatmaya hazırlanıyor.

Ons altın yeni günde 4.764 dolardan, ons gümüş ise 76 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki hareketle 6.600 TL civarındaki gram altın, spot piyasada yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Ateşkes sonrası 6.900 TL'yi aşan gram altın, yeni günde 6.840 TL'den işlem görüyor. Gram gümüş ise 109 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.

MAKAS DARALIYOR

Spot piyasanın aksine ateşkes sonrası gram altın Kapalıçarşı'da yükselişini durdurdu. 7.000 TL'yi aşan fiziki gram altın, belirsizlik ile yeniden kritik eşiğin altına düştü. Gram altın kuyumcularda 6907 TL'den satılmaya devam ediyor. Spot piyasa ile Kapalıçarı arasındaki makas ise 70 TL'nin altına indi.

Gram gümüş ise kuyumcularda 114 TL'den satılıyor. Beyaz metalde makas sadece 5 TL.

10 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış: 6.830,53
Satış: 6.831,31

ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.252,00
Satış: 11.537,00

YARIM ALTIN
Alış: 22.505,00
Satış: 23.074,00

TAM ALTIN
Alış: 45.009,00
Satış: 45.873,00

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 45.299,00
Satış: 45.984,00

ATA ALTIN
Alış: 45.828,00
Satış: 46.697,00

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.203,95
Satış: 6.501,13

HAS ALTIN
Alış: 6.830,53
Satış: 6.831,31