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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, hafta başından bu yana yakaladığı ralli sonrası kazançlarını korumaya devam ediyor. Ons altın perşembe gününe 4 bin 650 liradan başlarken Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ve çeyrek altın fiyatları da değerine değer ekledi. ABD çekirdek enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirken gözler cuma günü gerçekleşmesi beklenen Jackson Hole sempozyumuna çevrildi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.08.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:47
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları jeopolitik gelişmelerden etkilenerek son 3 ayın zirve noktalarına yükseldi. Hafta boyunca kazançlarını koruyan altın için kritik veriler açıklanmaya başladı. ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile tahminlere paralel büyüdü. ABD PCE fiyatları ise temmuz ayında beklenenden fazla arttı. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Altın perşembe gününe bir önceki seanstaki kayıplarını telafi ederek başladı. Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD PCE fiyatlarının temmuz ayında beklenenden daha fazla arttığını gösterdi. Bu durum ise faiz oranlarına ilişkin yükseliş beklentisini destekledi. ABD'de Temmuz'da çekirdek PCE aylık olarak yüzde 0,2 arttı. Yıllık artış da yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Öte yandan ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile tahminlere paralel büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü veride de ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmüştü.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya odaklanıyor. Warsh'ın konuşmalarında Eylül ayı politika kararına ilişkin net bir yönlendirme sunması beklenmiyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Öte yandan, Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı, daha güçlü yatırım talebiyle desteklenerek temmuz ayında aylık bazda yaklaşık %11 arttı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 7.153,26 TL'den işlem görüyor. Altının gram fiyatı bir haftada son bir haftada %2,77 oranında yükseldi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.152,55

SATIŞ: 7.153,54

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.543,00
SATIŞ: 11.666,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ:45.923,00
SATIŞ: 46.477,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 47.216,00
SATIŞ: 47.928,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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