ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Altın perşembe gününe bir önceki seanstaki kayıplarını telafi ederek başladı. Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD PCE fiyatlarının temmuz ayında beklenenden daha fazla arttığını gösterdi. Bu durum ise faiz oranlarına ilişkin yükseliş beklentisini destekledi. ABD'de Temmuz'da çekirdek PCE aylık olarak yüzde 0,2 arttı. Yıllık artış da yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.