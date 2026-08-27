ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, hafta başından bu yana yakaladığı ralli sonrası kazançlarını korumaya devam ediyor. Ons altın perşembe gününe 4 bin 650 liradan başlarken Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ve çeyrek altın fiyatları da değerine değer ekledi. ABD çekirdek enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirken gözler cuma günü gerçekleşmesi beklenen Jackson Hole sempozyumuna çevrildi.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 07:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:47