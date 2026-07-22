ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

Altın fiyatları, petroldeki fiyat değişimlerinin etkisi ile sürekli olarak hareketli bir grafik çiziyor. Gram altın fiyatları özellikle küçük yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın, tam altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte detaylar…