ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...
Altın fiyatları, çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar bandına kadar gelerek 2 haftanın zirvesine çıktı. Belirsizliklere bağlı olarak yükselen enflasyon ve bunun faiz üzerindeki etkisi fiyatlardaki hareketleri etkiledi. Ons altından destek alan gram altın fiyatı da güncellendi. Çeyrek altın, tam altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.07.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 07:50