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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

Altın fiyatları, çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar bandına kadar gelerek 2 haftanın zirvesine çıktı. Belirsizliklere bağlı olarak yükselen enflasyon ve bunun faiz üzerindeki etkisi fiyatlardaki hareketleri etkiledi. Ons altından destek alan gram altın fiyatı da güncellendi. Çeyrek altın, tam altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 07:50
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

Altın fiyatları, petroldeki fiyat değişimlerinin etkisi ile sürekli olarak hareketli bir grafik çiziyor. Gram altın fiyatları özellikle küçük yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın, tam altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

ALTIN FİYATLARI 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Ons çarşamba günü erken saatlerde 4 bin 200 dolar bandına gelerek 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Artan belirsizlik yükselen petrol fiyatları ve bunların enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisi sarı metalin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

FAİZ ARTIRIMI OLASILIĞI YÜZDE 55

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yapılabilecek ek saldırlar konusunda uyardı. Bu gelişme ise petrol fiyatlarının yükselmesine yetti. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline yapılan bir dizi saldırı ise arz endişelerini artırdı.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

ABD özel sektör iş gücü verileri de altın fiyatlarını etkiledi. ABD'li özel sektör işverenlerinin 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 16.500 iş eklediğini gösterdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

Piyasalar, Federal Rezerv'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını %55'in üzerinde fiyatlıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.267,78
SATIŞ: 6.268,67

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.386,00
SATIŞ: 20.533,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.641,00

SATIŞ: 40.872,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 2 haftanın zirvesine çıktı: Gram altında tablo değişti...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.193,00
SATIŞ: 10.260,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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