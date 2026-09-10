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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, kritik ABD TÜFE ve ÜFE verileri öncesinde yatırımcıların temkinli adımlarını korumasıyla bir önceki seanstaki kazanımlarını sürdürdü. Perşembe günü doların hafif zayıflaması da değerli metal istikrarlı seyrini korudu. Her iki veri de ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararlarını etkileyecek. Peki, yurt içinde altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın Kapalı Çarşı piyasasında ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:00