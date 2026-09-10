Trend Galeri Trend Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, kritik ABD TÜFE ve ÜFE verileri öncesinde yatırımcıların temkinli adımlarını korumasıyla bir önceki seanstaki kazanımlarını sürdürdü. Perşembe günü doların hafif zayıflaması da değerli metal istikrarlı seyrini korudu. Her iki veri de ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararlarını etkileyecek. Peki, yurt içinde altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın Kapalı Çarşı piyasasında ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:00
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Altın fiyatları 2 kritik ABD verisi öncesinde yatırımcı hareketlerinin temkinli kalmasıyla kazanımlarını korudu. Zayıflayan dolar, ABD tahvil getirileri ve petrol fiyatları değerli metalin fiyatlanmasına etki etmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI 2 VERİYE BAĞLI

Ons altın, perşembe gününe 4 bin 400 dolardan başladı. Bir önceki seanstaki kazanımlarını koruyan değerli metal fiyatları istikrarlı seyrine devam etti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Ağustos ayı ABD üretici fiyat endeksi raporu bugün belli olacak. Bir önceki ÜFE verisi yüzde 0 olarak açıklandı. Yeni beklenti ise yüzde 0,4. ABD TÜFE ise temmuz ayında yüzde 3,4 olarak açıklandı. Bu ay içinde beklenti ise yine yüzde 3,4. Her iki veride FED faiz kararlarına etki edecek.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

PETROL YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın, zayıflayan doların yanı sıra, yüksek petrol fiyatları ve tahvil getirilerinden kaynaklanan kısa vadeli baskıya rağmen alımların devam etmesiyle destek buldu. ABD-İran çatışmasının yoğunlaşması petrol fiyatlarını yeniden 100 doların üzerine taşıdı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini artırdı ve kısa vadeli faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli borç geri alımı planlarını açıklamasının ardından ABD Hazine tahvil getirileri de yükseldi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.885,02
SATIŞ: 6.885,86

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.088,00
SATIŞ: 11.224,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.202,00
SATIŞ: 44.740,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.388,00
SATIŞ: 46.076,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#KAPALI ÇARŞI #ALTIN FİYATLARI #ÜFE #FED