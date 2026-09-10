ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 kritik veri her şeyi değiştirebilir: Kapalı Çarşı’da gram altın ne kadar oldu?

Ağustos ayı ABD üretici fiyat endeksi raporu bugün belli olacak. Bir önceki ÜFE verisi yüzde 0 olarak açıklandı. Yeni beklenti ise yüzde 0,4. ABD TÜFE ise temmuz ayında yüzde 3,4 olarak açıklandı. Bu ay içinde beklenti ise yine yüzde 3,4. Her iki veride FED faiz kararlarına etki edecek.