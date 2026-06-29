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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, ABD ve İran arasında yaşanan gelgitli gerilimle beraber ons başına 4 bin 50 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlaması petrol fiyatlarını yükseltirken piyasalarda belirsizlik arttı. ABD Merkez Bankası FED'in, faiz kararlarına doğrudan etki eden PCE enflasyonu beklentilerle aynı oranda geldi. Buna rağmen uzmanlar ve analistlere göre yüksek seyrini koruyor. FED Başkanı Kevin Warsh'un ise beklentilerden daha şahin açıklamaları da altında fiyatlanmalarını etkiledi. Gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:27