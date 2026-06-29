ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

ABD ile İran arasında sular durulmuyor. Çatışmalara ara verilmesine ve yeni görüşmelere başlanmasına rağmen zaman zaman yeniden alevlenen çatışmalar emtia piyasalarında baskıya neden oldu. Çatışmalara geçtiğimiz perşembe günü tırmanırken Katar petrolü taşıyan bir geminin vurulması gerilimi hızlandırdı.