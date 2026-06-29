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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD ve İran arasında yaşanan gelgitli gerilimle beraber ons başına 4 bin 50 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlaması petrol fiyatlarını yükseltirken piyasalarda belirsizlik arttı. ABD Merkez Bankası FED'in, faiz kararlarına doğrudan etki eden PCE enflasyonu beklentilerle aynı oranda geldi. Buna rağmen uzmanlar ve analistlere göre yüksek seyrini koruyor. FED Başkanı Kevin Warsh'un ise beklentilerden daha şahin açıklamaları da altında fiyatlanmalarını etkiledi. Gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:27
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD- İran çatışmasının ortasında yeniden değer kaybetti. Savaşa 60 günlük ara veren taraflar arasındaki çatışmaların yeniden başlaması emtia piyasaları üzerinde etkili oldu. ABD ekonomisinden gelen veriler ve güçlü dolar hikayesi altını baskıladı. Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

ABD ile İran arasında sular durulmuyor. Çatışmalara ara verilmesine ve yeni görüşmelere başlanmasına rağmen zaman zaman yeniden alevlenen çatışmalar emtia piyasalarında baskıya neden oldu. Çatışmalara geçtiğimiz perşembe günü tırmanırken Katar petrolü taşıyan bir geminin vurulması gerilimi hızlandırdı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

Öte yandan faiz kararlarını etkileyen ABD PCE verileri beklentilerle örtüştü. ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından açıklanan verilere göre Mayıs 2026 döneminde Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi yıllık bazda %4,1 artış kaydederek Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kritik yüzde 4 eşiğinin üzerinde kalması şahin görünümü destekledi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu yıl Fed'den üç faiz artırımı beklerken, aralık ayında faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Petrol fiyatlarının artması faiz ve enflasyon endişelerini körüklüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6.174,07 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.098,53
SATIŞ: 6.099,40

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.039,00
SATIŞ: 10.139,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.991,00
SATIŞ: 40.339,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! ABD-İran saldırıları sonrası fiyatlar düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.950,00
SATIŞ: 41.570,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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