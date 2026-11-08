ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

ABD ekonomisi Ekim ayında 165.000 yeni iş ekledi; bu rakam piyasa beklentisi olan 65.000'in oldukça üzerindeydi. İşsizlik oranı ise beklenmedik bir şekilde %4,1'e geriledi. Önceki iki aya ait istihdam rakamları da toplamda 84.000 kişi artırıldı.