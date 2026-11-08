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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD'den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD'den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD ara seçimlerinde demokratların öne geçerek Donald Trump'ı yenilgiye uğratmasıyla yükselişe geçti. 3 Kasım seçimleriyle değer kazanan ons altın cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesiyle 4 bin 50 dolara kadar geriledi. Gelişmeler yurt içi piyasalarda da etkileri oldu. Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.11.2026 09:22