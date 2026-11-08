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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD'den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD ara seçimlerinde demokratların öne geçerek Donald Trump'ı yenilgiye uğratmasıyla yükselişe geçti. 3 Kasım seçimleriyle değer kazanan ons altın cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesiyle 4 bin 50 dolara kadar geriledi. Gelişmeler yurt içi piyasalarda da etkileri oldu. Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2026 09:22
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD seçimleri sonrası yukarı yönlü bir grafik çizerken beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verisi sonrası geri çekildi. Ons altındaki hareketler gram altın piyasalarını etkiledi. Gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

İstihdam verilerinin doları desteklemesiyle ons altın, 4.050 dolara doğru geriledi. İstihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından Federal Rezerv'in gelecek ayki politika toplantısında faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

ABD ekonomisi Ekim ayında 165.000 yeni iş ekledi; bu rakam piyasa beklentisi olan 65.000'in oldukça üzerindeydi. İşsizlik oranı ise beklenmedik bir şekilde %4,1'e geriledi. Önceki iki aya ait istihdam rakamları da toplamda 84.000 kişi artırıldı.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

Öte yandan ortalama saatlik kazançlar %0,4 artarak %0,3'lük beklentileri geride bıraktı. Ham petrol fiyatlarındaki yeniden artış ise enflasyon endişelerini daha da körükledi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

Altın, Cuma günü yaşanan geri çekilmelere rağmen yine de hafta boyunca yüzde %4'ün üzerinde değer kazandı. Bu değer kazançlarının arkasında yatırımcıların yapay zeka hisselerinden çıkıp savunma amaçlı varlıklara yönelmesiyle oluşan güvenli liman talebi etkili oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.555,36
SATIŞ:6.556,39

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.542,50
SATIŞ:10.783,52

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ:43.206,00
SATIŞ:43.719,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | ABD’den gelen kritik veriyle geriledi: Gram altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:43.400,00
SATIŞ:44.056,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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