Trend
Galeri
Trend Ekonomi
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın altüst oldu, İslam Memiş uyardı: İşte 17 Kasım gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın altüst oldu, İslam Memiş uyardı: İşte 17 Kasım gram altın fiyatları
Fed faiz artışı endişeleriyle doların son 19 ayın zirvesine yükselmesi altın piyasasını altüst etti. Altın, 2025 yılı fiyatlarına geri dönerken Finans Analisti İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 17.11.2026 07:58