ABD'deki siyasi atmosferin ve sert söylemlerin piyasaları doğrudan etkilediğini belirten Memiş, yatırımcıları bekleyen süreci şu sözlerle değerlendirdi:

Trump faktörü piyasalardaki manipülasyon piyasasının devamını işaret ediyor. Muhtemelen yine 2027 yılında yatırımcılar için zorlu bir yıl olacak. Finansal piyasalarda muhtemelen yine kimsenin kazanamadığı bir sürece hazırlık yapıyorlar. Söylemlerin bu kadar değişken olması, piyasaların sürekli manipüle edilmesi bir noktada riskli. Yatırımcıların da 2026 yılında olduğu gibi 2027 yılında da kazanamayacağı bir ortam ortaya çıkıyor.