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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?
Altın fiyatları, dokuz aylık en düşük seviyesinden uzaklaşarak pazartesi günü yüzde 1 artışla 4 bin 100 dolar bandına yerleşti. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin altında Orta Doğu'daki çatışmaların durması ve petrol fiyatlarının değer kaybetmesi bulunuyor. Petrol fiyatlarının pazar günü yüzde 4'ün üzerinde düşmesi sonrasında yatırımcının gözü gram altın fiyatına çevrildi. 27 Temmuz Pazartesi gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 08:54