ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

ALTIN DESTEKLENDİ

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda ABD-İran geriliminin artmasıyla değer kaybetti. ABD ve İran arasındaki çatışmaların hafta sonu durdurulmasının ardından petrol fiyatları sert bir değer kaybı ile karşı karşıya kaldı. Arz kesintileri ile enflasyon endişelerinin azalması altın fiyatlarını destekledi. ABD, İran'a yönelik saldırılarını resmi bir açıklama yapmadan durdururken İran, Hürmüz Boğazı'na yönelik olarak Umman ile görüşmeler yaptığını açıkladı.