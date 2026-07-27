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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

Altın fiyatları, dokuz aylık en düşük seviyesinden uzaklaşarak pazartesi günü yüzde 1 artışla 4 bin 100 dolar bandına yerleşti. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin altında Orta Doğu'daki çatışmaların durması ve petrol fiyatlarının değer kaybetmesi bulunuyor. Petrol fiyatlarının pazar günü yüzde 4'ün üzerinde düşmesi sonrasında yatırımcının gözü gram altın fiyatına çevrildi. 27 Temmuz Pazartesi gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 08:54
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

Altın fiyatları Orta Doğu'da durulan suların ardından yükselişe geçti. Gerilimin azalması petrol fiyatlarını aşağı çekerken altın yüzde 1 değer kazanarak haftanın ilk işlem gününe başladı. Altın dolar endeksinde gerilemeden de destek buldu. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

ALTIN DESTEKLENDİ

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda ABD-İran geriliminin artmasıyla değer kaybetti. ABD ve İran arasındaki çatışmaların hafta sonu durdurulmasının ardından petrol fiyatları sert bir değer kaybı ile karşı karşıya kaldı. Arz kesintileri ile enflasyon endişelerinin azalması altın fiyatlarını destekledi. ABD, İran'a yönelik saldırılarını resmi bir açıklama yapmadan durdururken İran, Hürmüz Boğazı'na yönelik olarak Umman ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Analistler, enflasyon baskılarının yeniden artması nedeniyle FED'in bu haftaki toplantıda faiz artırımı yapabileceğini düşünüyor. Ancak faizin sabit kalmasını bekleyenler de var. Faizleri artışlarının eylül ayında başlaması öngörülüyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Öte yandan ABD dolar endeksi yüzde 0,3 geriledi. Dolar endeksi Pazartesi günü 101,2 civarına kadar geldi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.224,25

SATIŞ: 6.225,17

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.125,00
SATIŞ: 10.190,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.368,00
SATIŞ: 40.592,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altına 2 farklı yoldan destek: Gram ve çeyrek altın yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.836,00
SATIŞ: 41.453,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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