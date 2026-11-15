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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?
Altın fiyatları, değer kazanan ABD doları, yükselen ABD hazine tahvil getirileri ile eylül ayında görülen seviyelere geldi. Fiyatlar, FED'in sıkı para politikasına devam edeceği beklentileri ile baskı altında kalmaya devam etti. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ne kadar oldu? İşte 15 Kasım güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:30