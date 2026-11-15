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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

Altın fiyatları, değer kazanan ABD doları, yükselen ABD hazine tahvil getirileri ile eylül ayında görülen seviyelere geldi. Fiyatlar, FED'in sıkı para politikasına devam edeceği beklentileri ile baskı altında kalmaya devam etti. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ne kadar oldu? İşte 15 Kasım güncel altın fiyatları…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:30
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak baskı altında kaldı. Küresel altın piyasalarında yaşanan gelişmeler yurt içinde gram altın fiyatlarını da etkiledi. 15 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

GÜÇLÜ DOLAR FİYATLARI BASKILADI

Altın, Cuma günü ons başına 3.880 dolar civarında seyrederek haftayı tamamladı. Böylece, Eylül 2025'ten bu yana görülen seviyelere geldi. Altın fiyatlarının seyrinde güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri etkili oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

ENFLASYON ENDİŞELERİ YENİDEN YÜKSELDİ

Öte yanda Federal Rezerv'in daha agresif parasal sıkılaştırmaya gideceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Ayrıca, Orta Doğu'da barış umutlarının azalmasıyla yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişelerini artırdı.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

FED DAHA FAZLA SIKILAŞACAK

ABD tüketici fiyatları ekim ayında piyasa beklentilerinin biraz üzerinde, %0,4 arttı. Üretici fiyat enflasyonu ise beklenenden daha fazla azalarak %0,3'e geriledi. Piyasalar şu anda Aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını %89 olarak fiyatlıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

Şahin görünümüne ek olarak, New York Fed Başkanı John Williams perşembe günü, merkez bankasının aksi takdirde dirençli bir ekonomide yüksek enflasyonu kontrol altına alma çabalarına devam etmesi nedeniyle daha fazla faiz artırımının muhtemel olduğunu söyledi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.279,53
SATIŞ:6.280,54

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ:40.562,66
SATIŞ:41.364,48

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.140,67
SATIŞ:10.372,84

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altında faiz baskısı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:42.030,00
SATIŞ:42.660,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#FED #ALTIN FİYATLARI