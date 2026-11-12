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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

Altın fiyatları, beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon verisi ve FED başkanlarından gelen şahin mesajlar sonrasında baskı altında kalarak değer kaybetti. Piyasalarda FED'in faiz artırma ihtimali yüzde 91 olasılık olarak görülüyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altına nasıl yansıdı? İşte Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2026 07:03
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

Altın fiyatları, beklentileri aşan ABD enflasyon verisi ve yüksek faiz beklentisi ile değer kaybetti. Piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed), 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak karara odaklandı. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

ALTIN DOLARIN BASKISI ALTINDA KALDI

Ons altın, art arda iki seanslık düşüşün ardından perşembe günü ons başına 4.000 doların altına kadar geriledi. ABD dolarının değerlenmesi altın fiyatları üzerinde baskıya neden oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

Beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon verisi FED başkanlarından gelen şahin tonda açıklamalar doların değer kazanmasını destekledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

GELECEK YIL 2 FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Christopher Waller, Aralık ayında 50 baz puanlık bir artışın gerekli olabileceğini ifade ederken Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyon baskılarını hafifletmek için en az iki ek 25 baz puanlık artışı gerekli gördüğünü açıkladı. Bu açıklamalar faiz artırım ihtimallerini güçlendirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay faiz artırımının yaklaşık %91 olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlıyor; Ocak ve potansiyel olarak Nisan aylarında da daha fazla artış olasılığı değerlendiriliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla gösterge için haftalık işsizlik başvuruları, mevcut konut satışları ve üretici enflasyon verileri de dahil olmak üzere yaklaşan ABD ekonomik verilerine çeviriyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın ons altın tarafındaki hareketlerden etkilenerek yurt içi piyasalarda değer kaybına uğradı. Gram altın 6 bin 428 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.428,76
SATIŞ:6.429,60

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.425,68

SATIŞ: 10.664,12

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ:41.702,73
SATIŞ:42.526,04

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:43.317,00
SATIŞ:43.976,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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