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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Dolar altını baskı altına aldı: Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında ne kadar oldu?
Altın fiyatları, beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon verisi ve FED başkanlarından gelen şahin mesajlar sonrasında baskı altında kalarak değer kaybetti. Piyasalarda FED'in faiz artırma ihtimali yüzde 91 olasılık olarak görülüyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altına nasıl yansıdı? İşte Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.11.2026 07:03