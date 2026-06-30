Trend
Galeri
Trend Ekonomi
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008'den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008'den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, ABD makroekonomik verilerinden gelen sinyallerle faiz artırım endişelerinin körüklenmesi nedeniyle sert kayıplar yaşadı. Ons altın son 8 ayın en düşük seviyelerini test ederken Ekim 2008'den bu yana en sert aylık kaybını yaşadı. Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:06
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:22