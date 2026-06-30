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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008'den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, ABD makroekonomik verilerinden gelen sinyallerle faiz artırım endişelerinin körüklenmesi nedeniyle sert kayıplar yaşadı. Ons altın son 8 ayın en düşük seviyelerini test ederken Ekim 2008'den bu yana en sert aylık kaybını yaşadı. Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatı ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:06 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:22
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları Orta Doğu kaynaklı risklerin ekonomik görünümü bozması ve enflasyon endişelerini derinleştirmesiyle rekor kayıplara imza attı. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 3.956,92 dolara geriledi. Gram altın ne kadar oldu? İşte piyasalara ilişkin detaylar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARINDA SERT KAYIP

Ons altın bu ay %12'den fazla, bu çeyrekte ise yaklaşık %15 değer kaybetti. Değer kayıplarının ise yükselen enerji fiyatlarına bağlı olarak enflasyonun tüm dünyada bir süre daha yüksek seyretme ihtimali.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

Piyasalar FED tarafından bu yıl üç kez faiz artırımı bekliyor. Yatırımcılar ABD aylık istihdam raporuna odaklandı. CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlanıyor. Öte yandan ABD ve İran'ın bugün Katar'ın Doha kentinde barış görüşmelerine devam etmesi planlanıyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

ALTIN FAİZİN OLMADIĞI ORTAMLARDA YÜKSELİR

A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın piyasalarına yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

Altın yükselirken ekonominin biraz daha iyi olduğundan ya da çarkların döndüğünden bahsedebiliriz. Neden? Çünkü altın genelde faizin olmadığı ortamlarda yükseliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

Yani aslında biz S&P ile, Nasdaq'la, borsalarla, riskli varlıklarla altını ayrıştırıyoruz, sanki güvenli limanmış gibi. Tabii ki güvenli liman olarak değerlendiriyoruz ama aslında son 40 yıla 50 yıla baktığımızda borsalar yükselirken altında da yükselişler olmuş.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

Ama bu faizlerin genelde düşük olduğu ortamlarda gerçekleşmiş. Şimdi baktığımız ortamda hem dünyada faizler yükseliyor, merkez bankaları daha çok yüksek faize işaret ediyorlar. Bir de enflasyonist baskı biraz azalmaya başladı son yıllara göre.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

Bu çok etkili. Yani ne faiz ne de enflasyon bir noktada altın karşısında fiyatlanmasını sağlıyor. Vatandaş parasının değerini korumak için altın alıyor ya da faiz düşükse getirisi olmadığı için altına yöneliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

ONS ALTINDA DİP NOKTALAR

Birkaç yıl böyle yatay gittiği yıllar var. Mesela altın aslında Sterlin, Euro ve Dolar karşısında neredeyse 2.810 dolara kadar enflasyonu yenememişti. Yani biz altında neredeyse 10-15 yıl enflasyonu geçemediği dönemler yaşadık.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

2.800 dolar ve sonrasında, belki 3.000 dolar sonrasında enflasyonla başa baş noktasına gelmişti. Aslında oralar piyasanın maliyet noktalarıydı. 3.000 dolar sonrasında bir köpük oluştu hızlı bir şekilde 5.600 dolarlara kadar.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

Şimdi o köpüğün sönümlenmesini bekliyoruz açıkçası. Yani dip noktaları derseniz ons anlamında 3.300 dolar, 3.500 dolar seviyeleri belki kademeli olarak en dip seviyeler olarak önümüzdeki süreçte görebileceğiz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.951,21
SATIŞ: 5.952,09

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.852,00
SATIŞ: 39.281,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.753,00
SATIŞ: 9.873,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Ekim 2008’den beri ilk: İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son durum

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.418,00
SATIŞ: 41.029,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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