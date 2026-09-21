ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | FED’e rağmen neden düşmedi? Tek bir neden tüm hesapları değiştirdi

Altın fiyatları tüm dünyada enflasyondan korunmak için sarı metale yatırım yapanlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları genel olarak FED'in faiz kararına ve ABD'nin ekonomik alanda attığı adımlara bağlı olarak hareket ediyor. Faiz artışlarına rağmen altın sert değer kayıpları kaydetmedi. İşte detaylar…