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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | FED'e rağmen neden düşmedi? Tek bir neden tüm hesapları değiştirdi
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | FED'e rağmen neden düşmedi? Tek bir neden tüm hesapları değiştirdi
Altın fiyatları, FED'in faiz artışlarına gitmesine üstelik yıl sonunda bir faiz artışı daha beklenmesine rağmen sert kayıplar kaydetmedi. Yüksek faiz oranları ABD'nin tarihte ilk kez 40 trilyon doların aşan borcunu ödemesinde elini zorlaştıracak ve küresel piyasalar için olumsuz durumların kapısını açacak. Altın üzerinde de baskıya neden olması bekleniyor. Ancak, altını yatırımcı davranışları korumaya devam ediyor. Altın, neden beklendiği gibi gerilemedi? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.09.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 10:05