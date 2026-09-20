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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ve FED faiz kararları sonrası yön bulmaya çalışıyor. Petrol tarafında arz endişelerinin azalması altında yukarı yönlü hareketleri destekledi. Ons altın cuma günü son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 10:08