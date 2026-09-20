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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ve FED faiz kararları sonrası yön bulmaya çalışıyor. Petrol tarafında arz endişelerinin azalması altında yukarı yönlü hareketleri destekledi. Ons altın cuma günü son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 10:08
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları, küresel tahvil piyasalarında yaşanan gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki gerileme ile değişti. Yatırımcının gözü Kapalı Çarşı piyasalarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

BİR HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Altın, düşen petrol fiyatlarının uzun süreli enflasyon baskılarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle cuma günü 4.380 dolara yükseldi. Böylelikle ons altın bir haftanın en yüksek seviyesine çıkarken dört haftanın ardından ilk haftalık kazancını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü faizleri 25 baz puan artırması ve önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artırımı sinyali vermesi altını baskı altına aldı. Doların güçlenmesi ise kazançları sınırladı.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Piyasalar artık önümüzdeki ay bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık %60 olarak fiyatlıyor. Japonya Merkez Bankası da faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken, daha fazla artırımının masada olduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6.865,89 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Gram altın fiyatı

Alış: 6.865,06 TL
Satış: 6.865,89 TL

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 10.992,33 TL
Satış: 11.234,43 TL

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Yarım altın fiyatı

Alış: 21.915,96 TL
Satış: 22.468,86 TL

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Tam altın fiyatı

Alış: 43.206,00 TL
Satış: 43.719,00 TL

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 45.218,00 TL
Satış: 45.902,00 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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