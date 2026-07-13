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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...
Altın fiyatları, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve enflasyon korkuları nedeniyle pazartesi günü 4 bin 100 doların altına geriledi. Ons altın cuma gününü yüzde 1,5 kayıpla kapatmıştı. Orta Doğu'da artan küresel risklerin ekonomileri etkileyerek daha yüksek faiz ortamına zemin hazırlaması altını baskı altında tutuyor. Peki, yurt içi piyasalarda gram altın ne kadar oldu? İşte yatırımcıyı yakından ilgilendiren çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…
Giriş Tarihi: 13.07.2026 07:36
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:50