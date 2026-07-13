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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatları, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve enflasyon korkuları nedeniyle pazartesi günü 4 bin 100 doların altına geriledi. Ons altın cuma gününü yüzde 1,5 kayıpla kapatmıştı. Orta Doğu'da artan küresel risklerin ekonomileri etkileyerek daha yüksek faiz ortamına zemin hazırlaması altını baskı altında tutuyor. Peki, yurt içi piyasalarda gram altın ne kadar oldu? İşte yatırımcıyı yakından ilgilendiren çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2026 07:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:50
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatları, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle aşağı yönü olarak hareket etmeye başladı. Faiz endişelerinin yükselmesi altının önünde büyük bir engel olarak duruyor. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 100 doların altına kadar geriledi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

ABD ile İran arasında yeniden başlayan füze saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi altında grafiğin kırmızıya dönmesine neden oldu. ABD, Pazar günü İran'ın Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisine yönelik saldırısına misilleme olarak bir hafta içinde dördüncü füze saldırısını gerçekleştirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin 'yetkisiz rotalarda' seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı ileri sürüldü. Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu vurgulanarak, bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve 'yetkisiz rotalarda' ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI KALACAK

Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı aktarılan gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu kaydedilerek, "Bu olay sonucunda ve yasa dışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak" ifadeleri kullanıldı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği bildirilen açıklamada, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır" denildi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

Ayrıca, Piyasalar şu anda Fed'in yıl sonundan önce bir faiz artırımı daha yapmasını bekliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında yüzde 1,55 kayıpla 6.193,64 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.130,14
SATIŞ: 6.130,95

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.930,00
SATIŞ: 10.063,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.593,00
SATIŞ: 40.024,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 41.095,00
SATIŞ: 41.716,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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