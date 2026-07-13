ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatları, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle aşağı yönü olarak hareket etmeye başladı. Faiz endişelerinin yükselmesi altının önünde büyük bir engel olarak duruyor. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 100 doların altına kadar geriledi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?