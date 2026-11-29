Altın fiyatları, dalgalı bir seyir izlemesinin ardından geçtiğimiz hafta toparlanma sürecine girdi. Ancak ABD ekonomisinden gelen verilerin faiz artırım ihtimallerini artırması değerli metal üzerinde baskıları artırdı. 29 Kasım gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?