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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın Kapalı Çarşı'da ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın Kapalı Çarşı'da ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta en düşük seviyelerinden toparlanarak kısa süreli yükselişe geçti. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ABD Merkez Bankası'nın faiz konusunda bir süre daha sıkı kalacağı beklentilerin güçlendirdi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından gözler gram altın fiyatlarına çevrildi. İşte 29 Kasım gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 29.11.2026 09:57