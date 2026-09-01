ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

FAİZ ARTIŞLARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Altın, salı günü ons başına 4.450 doların altında işlem gördü. Yükselen petrol fiyatları ve Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları ABD'nin bu ay faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu da altını iki haftanın en düşük seviyesine itti.