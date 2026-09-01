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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası FED'in yeniden yükselen enerji fiyatları nedeniyle faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutacağına dair beklentiler altın fiyatlarını etkiledi. Ons altın önceki 2 seansta yüzde 3,5'ten fazla düştü. Son iki haftanın en hızlı değer kayıplarını yaşayan altın için gözler 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FED toplantısında. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları da küresel gelişmelere bağlı olarak değişti. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:41
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları FED'in faiz oranlarına yönelik beklentilerle yeniden değişti. Geçtiğimiz hafta hızlı yükselişler kaydeden altın, yeni haftaya kar satışları ve petrol fiyatlarının etkisiyle değer kaybetti. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşten güncel fiyatlar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

FAİZ ARTIŞLARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Altın, salı günü ons başına 4.450 doların altında işlem gördü. Yükselen petrol fiyatları ve Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları ABD'nin bu ay faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu da altını iki haftanın en düşük seviyesine itti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

ABD güçlerinin Larak Adasını vurmasının ardından petrol fiyatları üst üste 2 seansta yükseldi. Bununla beraber yaşanan çatışmalar sonrasında; İran ise BAE ve Ürdün'e saldırılarla karşılık verdi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

FED Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrasında piyasalar Eylül ayında faiz artırımı olasılığını %65'in üzerine çıkarttı. Son düşüşe rağmen, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerin likidite desteği amaçlı geri alımlarını ikiye katlama planlarını açıklamasının ardından altın ağustos ayında yaklaşık %10 değer kazandı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

IG'den kıdemli piyasa analisti Tony Sycamore açıklama yaptı. Geçen haftaki 4.697 dolar civarındaki zirveden pazartesi günü 4.397 dolar civarındaki düşük seviyeye kadar olan 300 dolarlık düşüş bir kombinasyonu yansıtıyor. Warsh'ın Jackson Hole'daki şahin konuşması ve Hürmüz çevresindeki yenilenen gerilimler etkili oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 791 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.877,09
SATIŞ:6.878,04

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.019,00
SATIŞ: 11.150,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.838,00
SATIŞ: 44.469,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.276,00
SATIŞ:45.960,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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