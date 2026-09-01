ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Gram altın neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası FED'in yeniden yükselen enerji fiyatları nedeniyle faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutacağına dair beklentiler altın fiyatlarını etkiledi. Ons altın önceki 2 seansta yüzde 3,5'ten fazla düştü. Son iki haftanın en hızlı değer kayıplarını yaşayan altın için gözler 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FED toplantısında. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları da küresel gelişmelere bağlı olarak değişti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 01.09.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:41