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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, ons tarafında kritik seviye olan 4 bin doların altına kadar geriledi. ABD'de faiz artışlarına yönelik beklentilerle değer kaybeden ons altın petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber pazartesi gününe bir yılın en düşük seviyesinden toparlanarak başladı. Ons altın piyasalarındaki toparlanma Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.11.2026 07:44 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 07:48
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatarak 4 bin doların altına kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle değerli metal haftanın ilk işlem gününe toparlanarak başladı. Ons altın cuma günü kapanışta yüzde 3,7'lik değer kaybetmişti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI TOPARLANDI

ABD faizlerine yönelik endişelerin hafiflemesi ve petrol fiyatlarının gerilemesine bağlı olarak 3 bin 900 doların üzerine çıktı. Böylelikle altın, bir yılın en düşük seviyelerinden toparlandı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

KRİTİK ABD VERİSİ BEKLENİYOR

İran ve ABD'de arasında diplomatik çabaların sürmesi 3 Kasım ABD ara seçimlerinden önce petrol fiyatlarını geri çekti. ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce yaptığı açıklamalarda İran'a karşı saldırılara yeniden başlama tehdidinde bulunmuş, Tahran tarafından ise misilleme açıklaması gelmişti.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

Öte yandan yatırımcılar bu hafta piyasaların yönünü değiştirebilecek ABD istihdam raporundan gelecek sinyalleri bekliyor. Piyasalar şu anda Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık %75 olarak değerlendiriyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SATIŞ BASKISI ETKİLİ OLDU

Geçen hafta, enerji kaynaklı enflasyona ilişkin süregelen endişeler Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdiği için altın önemli bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

Yapay zeka endişeleriyle tetiklenen daha geniş bir küresel hisse senedi satış dalgası da yatırımcıları diğer varlıklardaki kayıpları karşılamak için altın varlıklarını tasfiye etmeye yöneltti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın Cuma günü kapanışta 6 bin 222 lirayı gördü. Son 24 saat içinde yüzde 0,74 değer kazanan gram altın, 6 bin 269 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.275,35

SATIŞ: 6.276,26

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.206,00
SATIŞ: 43.719,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 41.641,00
SATIŞ: 42.278,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.980,02
SATIŞ: 10.210,62

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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