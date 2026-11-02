ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın yükseldi mi? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, ons tarafında kritik seviye olan 4 bin doların altına kadar geriledi. ABD'de faiz artışlarına yönelik beklentilerle değer kaybeden ons altın petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber pazartesi gününe bir yılın en düşük seviyesinden toparlanarak başladı. Ons altın piyasalarındaki toparlanma Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte 2 Kasım güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 02.11.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 07:48