ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Ons altın fiyatları, üç haftalık düşüşün ardından 4 bin 300 dolar civarında tutundu. Petrol fiyatları ve faiz oranlarına yönelik beklentiler fiyatlanmalarda etkili oldu. Gram altın Kapalı Çarşı'da kaç TL oldu? İşte çeyrek, gram, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları…