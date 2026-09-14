ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları yüksel petrol fiyatlarının Federal Rezerv faiz oranları üzerinde oluşturduğu baskının artmasıyla düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası FED'in çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırma olasılığı gündemde… ABD iş gücü ve TÜFE verileri de sarı metalin fiyatlanmasında etkili oldu. Gram altın Kapalı Çarşı'da kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum…
Giriş Tarihi: 14.09.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 08:10