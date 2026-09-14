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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları yüksel petrol fiyatlarının Federal Rezerv faiz oranları üzerinde oluşturduğu baskının artmasıyla düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası FED'in çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırma olasılığı gündemde… ABD iş gücü ve TÜFE verileri de sarı metalin fiyatlanmasında etkili oldu. Gram altın Kapalı Çarşı'da kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 08:10
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Ons altın fiyatları, üç haftalık düşüşün ardından 4 bin 300 dolar civarında tutundu. Petrol fiyatları ve faiz oranlarına yönelik beklentiler fiyatlanmalarda etkili oldu. Gram altın Kapalı Çarşı'da kaç TL oldu? İşte çeyrek, gram, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Suudi Arabistan, insansız hava aracı saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için kullanılan önemli bir boru hattını kapattı. Gelişme petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından enflasyonist baskı arttı. Faiz oranlarına ilişkin endişeler de yeniden yükselişe geçti. Piyasalar şu anda Fed'in Çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırma olasılığını yaklaşık %86 olarak fiyatlıyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Cuma günü açıklanan veriler, ABD tüketici enflasyonunun Ağustos ayında Temmuz ayıyla aynı seviyede ve tahminlerle uyumlu olarak %3,4'te sabit kaldığını, aylık TÜFE'nin ise üç ayın en güçlü artışıyla %0,4 yükseldiğini gösterdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

İran savaşı toptan enerji maliyetlerini yükseltirken, ABD üretici fiyatları da Ağustos ayında hızlandı; işgücü piyasası verileri ise istihdamda devam eden bir direnç olduğunu gösterdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.757,47
SATIŞ:6.758,30

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.968,00
SATIŞ:11.040,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ:43.722,00
SATIŞ:44.003,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:44.900,00
SATIŞ:45.600,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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