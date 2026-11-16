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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları
Altın fiyatları üzerinde güçlü dolar ve Hazine tahvillerindeki getiri baskı unsuru olmaya haftanın son işlem gününde de devam etti. ABD Merkez Bankası FED'in daha fazla parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler de altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Ons altın tarafındaki geri çekilmelerden gram altın da etkilendi. Kapalı Çarşı'da gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:47