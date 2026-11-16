ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde değer kaybederek aşağı yönlü bir grafik çizmeye devam ediyor. Değerli metal yeni haftaya dolar ve tahvil getirisi baskısıyla başladı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerle ons altın düştü. İşte güncel gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?