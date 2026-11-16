Trend Galeri Trend Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları üzerinde güçlü dolar ve Hazine tahvillerindeki getiri baskı unsuru olmaya haftanın son işlem gününde de devam etti. ABD Merkez Bankası FED'in daha fazla parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler de altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Ons altın tarafındaki geri çekilmelerden gram altın da etkilendi. Kapalı Çarşı'da gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:47
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde değer kaybederek aşağı yönlü bir grafik çizmeye devam ediyor. Değerli metal yeni haftaya dolar ve tahvil getirisi baskısıyla başladı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerle ons altın düştü. İşte güncel gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

TAHVİL GETİRİLERİ ALTIN FİYATLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLDU

Ons altın dolar endeksindeki güçlenmeyle beraber 3 bin 900 doların altında kalarak bir yıldan uzun süredir en düşük seviyelerine yakın bir seyir izledi. Metal üzerinde Hazine tahvil getirileri baskıya neden olmaya devam ederken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma hızının artacağına dair artan beklentiler arttı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

EK FAİZ ARTIŞLARI GELEBİLİR

FED yetkilileri enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ek faiz artışlarına yönelik açıklamalar yaptı. Bazı üyeler Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın düşünülebileceğini belirtti.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını %92 olarak fiyatlandırırken, 50 baz puanlık daha büyük bir artış olasılığı %8 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

Yatırımcılar şimdi, merkez bankasının politika yönüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını ve Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel gelişmelerden gram altın fiyatları da etkilendi. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın değer kaybına uğrayarak 6 bin 274 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.273,76
SATIŞ:6.274,62

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.140,67
SATIŞ:10.372,84

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ:40.562,66
SATIŞ:41.364,48

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti: İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:42.030,00
SATIŞ:42.660,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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