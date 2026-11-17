YILLIK BAZDA 534 LİRALIK YÜLSELİŞ VAR

"Şimdi burada geçen yıl bugün ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 085 dolarmış. 17.11.2025 tarihinde bugüne baktığınız zaman da 3.850-3.860 dolar seviyesindeyiz" ifadelerini kullanan Memiş, gram altının geçtiğimiz yıl ve şu anki fiyatlarını karşılaştırarak şunları kaydetti:

Yani burada yaklaşık 200 dolarlık bir yükseliş var yıllık bazda. Geçen yıl bugün gram altın TL fiyatı 5.786 TL. Şu anda 6.320 TL fiziki altın. Burada 534 liralık bir yükseliş var yıllık bazda. Evet, aylık bazda yükseldiğini ama yıllık bazda da aslında bir kayıp olmadığını bize gösteriyor altın fiyatları.