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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | İslam Memiş gram altın için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte detaylar...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | İslam Memiş gram altın için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte detaylar...
Altın fiyatları, güçlenen dolar ve artan Hazine tahvil getirilerinin etkisi ile baskı altında kalarak son bir yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Küresel gelişmelerden etkilenen gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6.320 TL seviyelerinden işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede altın fiyatlarının baskı altında kalmaya devam edebileceğini ifade ederek 2027 yılında altın piyasalarını bekleyen gelişmeleri anlattı.
Giriş Tarihi: 17.11.2026 14:12