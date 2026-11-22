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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Kapalı Çarşı gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, dolar endeksindeki güçlenmeye bağlı olarak geçtiğimiz hafta sert değer kayıpları yaşadı. 13 ayın en düşük seviyelerine gelen ons altın kritik seviyelerin altına kadar geriledi. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Kasım güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları…
Giriş Tarihi: 22.11.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 10:27