ALTIN FİYATLARI DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatları cuma günü ons başına 3.540 dolara doğru gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Böylelikle 8 ayın en sert kayıplarını kaydetti. Fiyatlar, şahin bir Fed görünümü, daha güçlü bir ABD doları ve devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle baskı altında kaldı.