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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi pazartesi günü kaybetti. Sert kayıplar yaşayan altındaki gerilemenin arkasında FED Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmaların beklenenden daha şahin olması etkili oldu. Ons altın piyasalarında fiyatlar aşağı yönlü hareket Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatları da değişti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 09:23