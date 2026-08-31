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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi pazartesi günü kaybetti. Sert kayıplar yaşayan altındaki gerilemenin arkasında FED Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmaların beklenenden daha şahin olması etkili oldu. Ons altın piyasalarında fiyatlar aşağı yönlü hareket Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatları da değişti. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 09:23
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Altın fiyatları, Jackson Hole sonrasında gelen satışların ardından düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası faiz beklentilerine yönelik olarak altın fiyatları değer kaybetti. Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

ALTINDA SERT KAYIP

Ons altın pazartesi gününe 4.450 doların altına gerileyerek başladı. Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları faiz artırım beklentilerini destekledi. Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını yaklaşık %57 olarak fiyatlıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Öte yandan Kevin Warsh açıklamalarında yüzde 2'lik enflasyon hedefini sık sık yeniledi. Warsh açıklamalarında "Fed'in kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ölçülen yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi kesin ve sabit bir hedeftir.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Hedefin bir diğer yönü konusunda da aynı derecede net olalım: Fiyat istikrarı kendiliğinden gerçekleşmez, enflasyon da zorunlu olarak ortalamaya dönme eğilimi göstermez. Fiyat istikrarını sağlamak Fed'in görevidir" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Warsh'ın açıklamalarına ek olarak petrol fiyatlarının yükselmesi de altın üzerinde baskıya neden oldu. Tüm bunlara rağmen değerli metalin Ağustos ayında %10'un üzerinde değer kazanması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altında da yaşanan gelişmelerin ardından tablo kırmızıya döndü. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın 7 bin liranın altına düşerek 6 bin 834 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.881,70
SATIŞ: 6.882,61

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.053,00
SATIŞ:11.202,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.975,00
SATIŞ: 44.739,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Kapalı Çarşı gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.381,00
SATIŞ: 46.067,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#KEVİN WARSH #FED #KAPALI ÇARŞI #ALTIN FİYATLARI