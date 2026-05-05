ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ons altın 3 koldan baskı altında: Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, bir önceki seansta yükselen ABD hazine tahvil getirileri, petrol fiyatları ve doların güçlenmesiyle baskı altında kalırken salı günü 4 bin 500 dolar seviyelerine geldi. Ons altın, seans içinde yüzde 2,16 değer kaybetti. Küresel piyasalarda değerli metallerde düşüşler görülürken gram altın 6 bin 620 liradan işlem görmeye başladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.05.2026 07:17
Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 07:23