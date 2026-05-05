ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ons altın 3 koldan baskı altında: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, bir önceki seansta yükselen ABD hazine tahvil getirileri, petrol fiyatları ve doların güçlenmesiyle baskı altında kalırken salı günü 4 bin 500 dolar seviyelerine geldi. Ons altın, seans içinde yüzde 2,16 değer kaybetti. Küresel piyasalarda değerli metallerde düşüşler görülürken gram altın 6 bin 620 liradan işlem görmeye başladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.05.2026 07:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 07:23
Altın fiyatları petrol ve dolardaki artışla baskı altın kalmaya devam etti. Hürmüz Boğazı'da süren gerilim ve merkez bankalarının faiz kararları da altın fiyatlanmalarında etkili oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 15 değer kaybeden altın, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları değişti mi?

ABD TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ

Altın, hazine tahvil getirilerinden etkilendi. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, gün içinde yaklaşık 6,5 baz puan artışla %4,44 civarında işlem gördü ve gün içi aralığı %4,377 ile %4,467 arasında değişti. ABD dolar endeksi ise %0,32 artışla 98,472 seviyesinde bulunuyor.

ABD'den gelen veri akışı da altın için kritik bir kırılma noktası oldu. Mart ayı fabrika siparişlerinin %1,5 artarak 630,4 milyar dolara ulaştı. Sevkiyatlar %1,4 artarak 633,9 milyar dolara , stoklar ise %0,6 artarak 956,3 milyar dolara yükseldi .

ISM'ye göre, ABD'de Nisan ayı imalat faaliyetleri üst üste dördüncü ayda da genişledi ve imalat PMI endeksi %52,7 olarak gerçekleşti .

Küresel piyasaları derinden etkileyen jeopolitik riskler de altın fiyatlanmalarında etkili oldu. Hürmüz Boğazı'nda ABD İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerçekleşen gerilim uzun süreli barış umutlarını azalttı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.592,38
SATIŞ: 6.593,33

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.369,29
SATIŞ: 43.202,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.731,00
SATIŞ: 10.860,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.773,00
SATIŞ: 43.210,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
